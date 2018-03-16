Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф

По ее словам, средство бесполезно

Перекись водорода не обеззараживает и не заживляет раны. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Она отметила, что популярный 3% раствор перекиси водорода, не эффективен.

"Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог", - написала Супрун.

"Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2", - сказала она.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что "при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов".

"Перекись водорода эффективный для механического очищения раны — то есть с тем же результатом вы можете промыть ее прохладной или теплой проточной водой", - написала и.о. министра.

Ульяна Супрун добавила, что глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, поскольку возможно возникновении эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосуды и перекрыть проток крови).

"Это не отменяет того, что перекись водорода полезен в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако не убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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