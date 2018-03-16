Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф

За її словами, засіб марний

Перекис водню НЕ знезаражує і не загоює рани. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що популярний 3% розчин перекису водню, не ефективний.

"Якщо почитати міжнародну спеціалізовану літературу - ви не знайдете жодного доказу щодо ефективності 3% розчину перекису водню в процесі загоєння ран. Більш концентрований розчин (від 30% і вище) звичайно подіє, проте тоді ви отримаєте хімічний опік", - написала Супрун.

"Сумнівним також є властивість розчину перекису водню знешкоджувати патогенні мікроорганізми і бактерії, оскільки є докази, що деякі мікроорганізми містять фермент каталази, яка відключає дію Н2О2", - сказала вона.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

На самій інструкції 3% розчину перекису водню написано, що "при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів".

"Перекис водню ефективний для механічного очищення рани - тобто з тим же результатом ви можете промити її прохолодною або теплою проточною водою", - написала в.о. міністра.

Уляна Супрун додала, що глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, оскільки можливо виникнення емболії (кисень, який виділяється може потрапити в судини і перекрити протоку крові).

"Це не скасовує того, що перекис водню корисний в інших медичних цілях, наприклад, для очищення інструментів. Однак не переконливих наукових підтверджень, що це засіб допомагає захистити рану від зараження і допомогти зажити", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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