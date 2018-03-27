Еще один миф? Супрун рассказала, что такое вегето-сосудистая дистония

И. о. министра здравоохранения рассказала, какие обследования нужно сделать тем, у кого "ВСД"

Диагноз "вегето-сосудистая дистония" – советский миф, и такого диагноза не существует в международной медицине. Но ВСД – это синдром и следствие другой болезни, который указывает на то, что необходимо дообследование. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует в международной медицине", - подчеркнула она.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", - отметила Супрун.

Она объяснила, что же такое ВСД на самом деле.

"Вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) - не диагноз, а синдром, который используют при комплексе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов. Чаще всего его ставят, когда пациент:

чувствует тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и "клубок в горле", дрожат руки;

жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боли в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ;

имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;

имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет", - отметила и. о. министра.

По ее словам, указанные симптомы могут встречаться в разных комбинациях и не обязательно все одновременно.

"На самом деле они могут говорить о нескольких разных заболеваниях, которые нужно обнаружить после ряда обстоятельных обследований. Однако если врач вместо этого пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что он буквально "сливает" настоящую проблему", - подчеркнула Супрун.

"Дело в том, что дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни, которую нужно лечить. И обнаружить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД и отправив пациента домой", - отметила и. о. министра.

"Если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или же с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно - его нужно дообследовать и найти истинную причину заболевания", - подчеркнула она.

"Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться, стоит направить его на прием к психологу или психиатру", - написала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун высказалась о массовой флюорографии.

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