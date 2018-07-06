"Чтобы полезные вещества усваивались": Супрун рассказала, чем следует заправлять салаты

И.о. министра здравоохранения назвала полезную салатную заправку

Самая полезная заправка для овощных салатов – это растительное масло. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, ссылаясь на советы врача Дарьи Прокопик.

"Некоторые витамины мы можем запасать на будущее. Например, провитамин А можно запасти на 3-5 месяцев. Он в оранжевых и красных овощах, таких как морковь и помидоры. Для того чтобы полезные вещества из моркови или помидоров усваивались, эти овощи следует есть с жирами (растительным маслом, например)", - написала она.

Супрун добавила, что не все полезности откладываются в теле надолго.

"Чрезмерное поедание винограда, который содержит резвератрол (биологическое соединение, которое полезно для работы сердца, мозга и сосудов) не обеспечит годовой запас этого соединения. Резвератрол организму надо получать весь год, а источник – красные и синие фрукты", - посоветовала она.

"Поскольку мы все разные, то и норма употребления фруктов и овощей у каждого своя. Для того, чтобы понять, достаточно ли вы всего съели, формула – чувствуйте насыщение, но не тяжесть. Кроме того, даже полезным нельзя злоупотреблять – виноград при переедании вызывает вздутие, а черешня плохо влияет на зубную эмаль", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун рассказала, чем грозит употребление пива в жару.

"В жаркие дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару – это существенный вред?" – начала она.

Супрун назвала несколько угроз, которые влечет за собой употребление алкоголя в жару.

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