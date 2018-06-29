"Существенный вред": Супрун рассказала, чем грозит употребление пива в жару

По ее словам, слабоалкогольные напитки наносят существенный вред

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, чем может навредить употребление пива в жару. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В жаркие дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару – это существенный вред?" – начала она.

Супрун назвала несколько угроз, которые влечет за собой употребление алкоголя в жару.

Обезвоживание.

В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Он действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Становится еще жарче.

"Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже жаркий, и желательного охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть ощущение усталости и слабости", - отметила Супрун.

Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширение сосудов, давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение.

Алкоголь и активный отдых несовместимы.

"Да, вам может быть весело определенное время. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связанны с потреблением алкогольных напитков. Наконец, алкоголь ухудшает чувство баланса, и шансы упасть или травмироваться растут", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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