"Істотна шкода": Супрун розповіла, чим загрожує вживання пива в спеку

За її словами, слабоалкогольні напої завдають істотної шкоди
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим може нашкодити вживання пива в спеку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"У спекотні дні нерідко можна побачити людей, які ходять по місту з пляшкою пива або беруть на пляж запаси спиртного. Чому навіть слабоалкогольні напої в спеку - це істотна шкода?" - почала вона.
Супрун назвала кілька загроз, які тягне за собою вживання алкоголю в спеку.
У спеку ми втрачаємо воду, а алкоголь це погіршує. Він діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.
"Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж жарко, і бажано охолодження не настає. Зате може сильно впасти тиск і виникнути відчуття втоми і слабкості", - зазначила Супрун .
У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати в таких умовах. Від спеки і розширення судин тиск може суттєво впасти і навіть викликати запаморочення.
"Так, вам може бути весело час. Але, по-перше, це буде додатковим навантаженням на серце. По-друге, збільшить ризик нещасних випадків. Зокрема, 25-50% випадків утоплення пов'язані зі споживанням алкогольних напоїв. Нарешті, алкоголь погіршує почуття балансу, і шанси впасти або травмуватися ростуть", - додала Супрун.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Раніше Супрун дала пораду, як пацієнтам отримати ліки за державною програмою.
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