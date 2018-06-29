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"Істотна шкода": Супрун розповіла, чим загрожує вживання пива в спеку

STYLERLIFE        29.06.2018 - 17:29
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

За її словами, слабоалкогольні напої завдають істотної шкоди

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим може нашкодити вживання пива в спеку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"У спекотні дні нерідко можна побачити людей, які ходять по місту з пляшкою пива або беруть на пляж запаси спиртного. Чому навіть слабоалкогольні напої в спеку - це істотна шкода?" - почала вона.

Супрун назвала кілька загроз, які тягне за собою вживання алкоголю в спеку.

  • Зневоднення.

У спеку ми втрачаємо воду, а алкоголь це погіршує. Він діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

  • Стає ще спекотніше.

"Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж жарко, і бажано охолодження не настає. Зате може сильно впасти тиск і виникнути відчуття втоми і слабкості", - зазначила Супрун .

  • Ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного.

У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати в таких умовах. Від спеки і розширення судин тиск може суттєво впасти і навіть викликати запаморочення.

  • Алкоголь і активний відпочинок несумісні.

"Так, вам може бути весело час. Але, по-перше, це буде додатковим навантаженням на серце. По-друге, збільшить ризик нещасних випадків. Зокрема, 25-50% випадків утоплення пов'язані зі споживанням алкогольних напоїв. Нарешті, алкоголь погіршує почуття балансу, і шанси впасти або травмуватися ростуть", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун дала пораду, як пацієнтам отримати ліки за державною програмою.

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Теги: Уляна Супрун
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