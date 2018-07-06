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"Щоб корисні речовини засвоювалися": Супрун розповіла, чим слід заправляти салати

STYLERКраса і здоров'я        06.07.2018 - 15:57
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я назвала корисну салатну заправку

Найкорисніша заправка для овочевих салатів – це рослинна олія. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, посилаючись на поради лікаря Дар'ї Прокопик.

"Деякі вітаміни ми можемо запасати на майбутнє. Наприклад, провітамін А можна запасти на 3-5 місяців. Він в помаранчевих і червоних овочах, таких як морква і помідори. Для того щоб корисні речовини з моркви або помідорів засвоювалися, ці овочі слід їсти з жирами (рослинним маслом, наприклад)", - написала вона.

Супрун додала, що не всі корисності відкладаються в тілі надовго.

"Надмірне поїдання винограду, який містить резвератрол (біологічне з'єднання, яке корисне для роботи серця, мозку, судин) не забезпечить річний запас цього з'єднання. Резвератрол організму треба отримувати весь рік, а джерело – червоні та сині фрукти", - порадила вона.

"Оскільки ми всі різні, то і норма вживання фруктів та овочів у кожного своя. Для того, щоб зрозуміти, чи ви всього з'їли вдосталь, формула – відчувайте насичення, але не важкість. Крім того, навіть корисним не можна зловживати – виноград при переїданні викликає здуття, а черешня погано впливає на зубну емаль", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун розповіла, чим загрожує вживання пива у спеку.

"У жаркі дні нерідко можна побачити людей, які ходять по місту з пляшкою пива або беруть на пляж запаси спиртного. Чому навіть слабоалкогольні напої в спеку – це істотна шкоду?" – почала вона.

Супрун назвала кілька загроз, які тягне за собою вживання алкоголю у спеку.

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Теги: Уляна Супрун
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