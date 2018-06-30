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Долой сколиоз: МОЗ показало, как избавиться от болей в спине (видео)

STYLERКрасота и Здоровье        30.06.2018 - 21:30
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Минздрав Украины опубликовало комплекс упражнений для эффективного восстановления подвижности спины

Министерство здравоохранения Украины в социальной сети Facebook опубликовало видеозапись, на которой показан комплекс упражнений, с помощью которых можно преодолеть болевой синдром, а также улучшить подвижность и общую физическую форму.

"Сегодня покажем, какие упражнения нужно выполнять для укрепления и увеличения подвижности мышц позвоночника и улучшения общей физической формы и как это делать правильно. В предыдущей публикации мы писали, что делать, если вас встретила боль в спине, как определить ее тип и подобрать комплекс упражнений: https://bit.ly/2KCtBff. Это первый этап в преодолении болевого синдрома", – сообщается в публикации.

Также МОЗ опубликовал новый комплекс упражнений, которые помогут сохранять двигательную активность и предотвратить боли в спине.

"В дальнейшем важно восстановить нормальную подвижность позвоночника и постепенно укреплять мышцы спины. Самый главный совет в случае с болью в спине - сохранять двигательную активность насколько это возможно. Боли в спине можно предотвратить, если соблюдать правильные рекомендации и не лениться делать специальные упражнения", — говорится в сообщении.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/moz.ukr

Видео: (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что врачи рассказали, вредно ли пить воду во время приема пищи. Об этом сообщает МОЗ. "Потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи", - уверяют медики.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: здоровье, врачи, МОЗ
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