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Геть сколіоз: МОЗ показало, як позбавитися від болю в спині (відео)

STYLERКраса і здоров'я        30.06.2018 - 21:30
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

МОЗ України опублікувало комплекс вправ для ефективного відновлення рухливості спини

Міністерство охорони здоров'я України в соціальній мережі Facebook опубликовало відеозапис, на якому показаний комплекс вправ, за допомогою яких можна подолати больовий синдром, а також поліпшити рухливість і загальну фізичну форму.

"Сьогодні покажемо, які вправи потрібно виконувати для зміцнення і збільшення рухливості м'язів хребта і покращення загальної фізичної форми і як це робити правильно. У попередній публікації ми писали, що робити, якщо вас спіткав біль у спині, як визначити його тип і підібрати комплекс вправ: https://bit.ly/2KCtBff. Це перший етап у подоланні больового синдрому", – повідомляється в публікації.

Також МОЗ опублікував новий комплекс вправ, які допоможуть зберігати рухову активність і запобігти болю в спині.

"Надалі важливо відновити нормальну рухливість хребта та поступово зміцнювати м'язи спини. Найголовніша порада у випадку з болем в спині - зберігати рухову активність наскільки це можливо. Болю в спині можна запобігти, якщо дотримуватися правильні рекомендації і не лінуватися робити спеціальні вправи", — йдеться в повідомленні.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr

Відео: (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що лікарі розповіли, чи шкідливо пити воду під час прийому їжі. Про це повідомляє МОЗ.

"Споживати достатньо рідини важливо людям будь-якого віку. Пити слід тоді, коли ми відчуваємо спрагу, незалежно від прийомів їжі", - запевняють медики.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: здоров'я, врачи, МОЗ
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