"Долой сутулость": фитнес-тренер показала полезное и простое упражнение для спины

Иллюстративное фото: pixabay/scottwebb

Подписчики Луценко уже похвастались эффективностью нового упражнения

Известная фитнес-тренер Анита Луценко, которая очень часто делится со своими подписчиками различными спортивными лайфхаками, показала полезное упражнение для каждого. Особенно оно подойдет тем, кто ведет в основном сидячий образ жизни.

Так, на своей instagram-страничке Луценко опубликовала видеоурок эффективного упражнения одновременно для спины, ног и пресса — "планка-горка".

При этом фитнес-тренер подчеркнула, что это упражнение, при его регулярном применении, поможет избавиться от сутулости. Кстати, "планка-горка" хорошо подойдет для утренней разминки.

"Простое упражнение для пресса, растяжки ног и, конечно, долой сутулость! "Планка-горка" — 10 раз 3 подхода каждое утро! Пятки тянуть к полу, смотреть себе между колен и конечно в планке не прогибать поясницу", — объяснила Анита Луценко.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 1 Авг 2018 в 10:29 PDT

Анита Луценко показала, как выполнять планку-горку (видео: instagram.com/anitasporty)

Кстати, в летний период особенно приятно выходить на утреннюю пробежку (пока на улице не так жарко) или в спорт-зал. Однако не всегда можно отыскать в себе внутренние силы или вдохновение. Недавно Анита Луценко записала короткое видео, объяснив, где же и как отыскать мотивацию для тренировок.

Подписчики фитнес-тренера также поспешили попробовать выполнить новое упражнение. Многие отметили, что у них все получилось. И действительно после нескольких повторов неприятные ощущения зажатости в спине прошли.

"Делаю каждое утро! Реально классное ощущение", — отмечает olia_polia.

"А я не знала, что это упражнение и для пресса. Думала, для спины больше. Делаю утром его) Спасибо, что выкладываете такие видео" — благодарит kseniia_danilchuk.

"О, и для метаболизма с утра", — подчеркивает filatovadj.

"Просто, но как эффективно", — пишет mamadentist.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Кстати, в последнее время Луценко часто делится рецептами полезных и в то же время диетических блюд.

Так, фитнес-тренер рассказала, как приготовить чечевичный суп. При том Луценко подчеркнула, что это блюдо подойдет даже тем, кто любит вкусно поесть и хотел бы похудеть, но при этом не хочет морить себя диетами.

А на десерт побалуйте себя необычным банановым мороженым, которое легко можно приготовить дома. Рецепт состоит всего из трех шагов!

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