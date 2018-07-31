"Настройся на одно приседание": тренер Анита Луценко рассказала, где брать вдохновение для тренировок

Иллюстративное фото: pixabay/StockSnap

Анита Луценко уверяет, что нет каких-то особенных "источников" вдохновения

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, ставшая популярной после съемках в шоу "Зважені та щасливі", ответила своим подписчицам в сети instagram на наиболее популярный "спортивный" вопрос.

"О мотивации! Где ее, блин, взять?" - шутливо подписала свой пост Луценко.

С помощью коротких видео фитнес-тренер попыталась ответить, как же отыскать в себе силы, чтобы пойти в спортзал, когда, казалось бы, на это нет абсолютно никакого желания.

"Часто нам не хватает мотивации и мы ждем, когда же к нам придет это вдохновение, для того, чтобы идти в зал, заниматься собой и все такое… Что я вам могу сказать? Не настраивайтесь на зал, не настраивайтесь даже на 20 приседаний. Настройтесь только на одно приседание", - советует Анита Луценко.

По словам фитнес-тренера, мотивация появляется в процессе самой тренировки. Как говорят, аппетит приходит во время еды.

"После первого появятся силы на второй, третий повтор. А там, глядишь, захочется сделать два подхода. Поэтому мотивация появляется в моменте, когда ты подняла свою попочку красивую (или все еще некрасивую) и начала что-то делать", - подытожила Луценко.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 29 Июл 2018 в 7:43 PDT

Анита Луценко рассказала о мотивации для тренировок (видео: instagram.com/anitasporty)

Следует отметить, что многие подписчики Луценко согласились с ее установкой.

"Согласна. Для нашей психики стресс - большие задачи. Без разницы, в какой отрасли. Поэтому очень важно разделять свои большие цели на маленькие и легкодоступные. Всем успехов! Анита, тебе большое спасибо за четкость и лаконичность", - пишет ulliua_kostuk.

"Посмотрела несколько раз эти видео... и прям захотелось пересмотреть свои отмазки, вот завтра начну... а сейчас прям взяла и по приседала", - признается nadezhdakharsho.

"Анита, респект твоим словам! Самое тяжелое для многих и к тому же ленивых, от этого и толстых - это встать и начать делать хоть что-то", - отмечает smekalina.a23.

"Точно-точно! У мене саме так і виходить - після 1 присідання знаходяться сили на 4 підходи по 25", - улыбается marinachhalo.

"Именно так: посмотрела пару упражнений Аниты с резинками, думаю, надо попробовать! А там 4 упражнения всего. Сделала. А потом еще 2 подхода, а потом на пресс и руки добавила, получилась неплохая тренировка. Пошла на следующий день уже крепатуру разгонять и еще лучше прокачалась! Вот так, получается стоит только начать!" - подчеркивает opynda.

Кстати, заметим, что недавно Анита Луценко поделилась несколькими очень эффективными упражнениями, которые следует выполнять с резинками для фитнеса.

"Так и есть. Когда видишь результат, уже вовсе и не хочется сладенького", - пишет pliuta.anastasiia.

"А я себя сначала заставляю расшевелиться и заниматься, а потом, когда килограммы уходят, уже не то что мотивация, азарт!" - соглашается taisia_podolska.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась своими 10 правилами питания и активности, которые успели сформироваться из ее личного опыта.

Так, Луценко признается, что время от времени позволяет себе и "вредности". Главное в этом деле – правильно соблюсти пропорции.

Занятия занятиями, но не следует переусердствовать. Об этом также говорит и фитнес-тренер. Луценко также говорила, в каких случаях следует отказаться от тренировок и не насиловать свое тело.

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