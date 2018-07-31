"Налаштуйся на одне присідання": тренер Аніта Луценко розповіла, де брати натхнення для тренувань

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Аніта Луценко запевняє, що немає якихось особливих "джерел" натхнення

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка стала популярною після зйомки в шоу "Зважені та щасливі", відповіла своїм підписницям в мережі instagram на найбільш популярне "спортивне" питання.

"Про мотивацію! Де її, блін, взяти?" - жартівливо підписала свій пост Луценка.

З допомогою коротких відео фітнес-тренер спробувала відповісти, як відшукати в собі сили, щоб піти в спортзал, коли, здавалося б, на це немає абсолютно ніякого бажання.

"Часто нам не вистачає мотивації і ми чекаємо, коли ж до нас прийде натхнення, для того, щоб іти в зал, займатися собою і все таке... Що я вам можу сказати? Не налаштовуйтесь на зал, не налаштовуйтесь навіть на 20 присідань. Налаштуйтеся тільки на одне присідання", - радить Аніта Луценко.

За словами фітнес-тренера, мотивація з'являється в процесі самого тренування. Як кажуть, апетит приходить під час їжі.

"Після першого з'являться сили на другий, третій повтор. А там, дивись, захочеться зробити два підходи. Тому мотивація з'являється в моменті, коли ти підняла свою попочку красиву (або все ще негарну) і почала щось робити", - підсумувала Луценко.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 29 Лип 2018 в 7:43 PDT

Аніта Луценко розповіла про мотивацію для тренувань (відео: instagram.com/anitasporty)

Слід зазначити, що багато підписників Луценко погодилися з її установкою.

"Згодна. Для нашої психіки стрес - великі завдання. Без різниці, в якій галузі. Тому дуже важливо розділяти свої великі цілі на маленькі і легкодоступні. Всім успіхів! Аніта, тобі велике спасибі за чіткість і лаконічність", - пише ulliua_kostuk.

"Подивилася кілька разів ці відео... і прям захотілося переглянути свої відмазки, ось завтра почну... а зараз прям взяла і присідала", - зізнається nadezhdakharsho.

"Аніта, респект твоїм словам! Найважче для багатьох і до того ж ледачих, від цього і товстих - це встати і почати робити хоч щось", - зазначає smekalina.a23.

"Точно-точно! У мене саме так і виходить - після 1 присідання знаходяться сили на 4 підходи по 25", - посміхається marinachhalo.

"Саме так: подивилася пару вправ Аніти з гумками, думаю, треба спробувати! А там 4 вправи. Зробила. А потім ще 2 підходи, а потім на прес і руки додала, вийшло непогане тренування. Пішла на наступний день вже крепатуру розганяти і ще краще прокачалась! Ось так, виходить варто тільки почати!" - підкреслює opynda.

До речі, зауважимо, що нещодавно Аніта Луценко поділилася кількома дуже ефективними вправами, які слід виконувати з гумками для фітнесу.

"Так і є. Коли бачиш результат, вже зовсім і не хочеться солоденького", - пише pliuta.anastasiia.

"А я змушую себе спочатку розворушитися і займатися, а потім, коли кілограми йдуть, вже не те що мотивація, азарт!" - погоджується taisia_podolska.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко поділилася своїми 10 правилами харчування та активності, які встигли сформуватися з її особистого досвіду.

Так, Луценко зізнається, що час від часу дозволяє собі і "шкідливість". Головне в цій справі – правильно дотримати пропорції.

Заняття заняттями, але не варто перестаратися. Про це також говорить і фітнес-тренер. Луценко також говорила, в яких випадках слід відмовитися від тренувань і не перезавантажувати своє тіло.

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