Древний метод: стало известно, как заснуть за одну минуту

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Этот метод был разработан еще в Древней Индии

Стало известно, как можно очень быстро заснуть и какую методику для этого следует использовать. Об этом пишет сайт канала "24".

Как сообщается, с помощью этой простой дыхательной техники 4-7-8 можно быстро уснуть.

"Этот метод разработали в Древней Индии в рамках изучения практики медитации. Однако этот способ позволял не спать, а впадать в состояние близкое к трансу. После этого ученые под руководством доктора Эндрю Вейла из Гарвардского университета усовершенствовали методику быстрого засыпания", - написано в публикации.

Для начала устройтесь удобно в постели и вдыхайте через нос на протяжении четырех секунд. После – задержите дыхание на семь секунд. Следом – восемь секунд медленно выдыхайте ртом. Эту схему следует повторять до тех пор, пока не уснете.

Принцип действия техники состоит в том, что дыхания по циклу помогает успокоить нервную систему. Индийские йоги использовали ее при медитации, чтобы достичь состояния максимальной расслабленности.

Эту дыхательную технику можно использовать также в течение дня в любых ситуациях, когда нужно взять себя в руки и успокоиться.

Напомним, и. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала, что небольшой дневной сон очень полезен для здоровья.

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Так, можно помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным, как при отхаркивании мокроты из глубины легких.

Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые две секунды без перерывов, пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете, что сердце опять начало биться нормально.

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