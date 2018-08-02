Древній метод: стало відомо, як заснути за одну хвилину

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Цей метод був розроблений ще в Стародавній Індії

Стало відомо, як можна дуже швидко заснути і яку методику для цього слід використовувати. Про це пише сайт каналу "24".

Як повідомляється, за допомогою цієї простої дихальної техніки 4-7-8 можна швидко заснути.

"Цей метод розробили в Древній Індії в рамках вивчення практики медитації. Однак цей спосіб дозволяв не спати, а впадати в стан близький до трансу. Після цього вчені під керівництвом доктора Ендрю Вейла з Гарвардського університету вдосконалили методику швидкого засинання", - написано в публікації.

Для початку влаштуйтеся зручно в ліжку і вдихайте через ніс протягом чотирьох секунд. Після – затримайте дихання на сім секунд. Слідом – вісім секунд повільно видихайте ротом. Цю схему слід повторювати до тих пір, поки не заснете.

Принцип дії техніки полягає в тому, що дихання по циклу допомагає заспокоїти нервову систему. Індійські йоги використовували її при медитації, щоб досягти стану максимальної розслабленості.

Цю дихальну техніку можна використовувати також і протягом дня в будь-яких ситуаціях, коли потрібно взяти себе в руки і заспокоїтися.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що невеликий денний сон дуже корисний для здоров'я.

Також ми повідомляли, що робити людині при серцевому нападі, якщо поруч нікого немає, а на порятунок у неї є лічені секунди.

Так, можна допомогти собі багаторазовим і дуже енергійним кашлем. Перед кожним кашлем потрібно зробити глибокий вдих. Кашель повинен бути глибоким і тривалим, як при відхаркуванні мокротиння з глибини легень.

Вдих і кашель повинні повторюватися приблизно кожні дві секунди без перерв, поки не надійде допомога або поки не відчуєте, що серце знову почало битися нормально.

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