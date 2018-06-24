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Эксперты рассказали, как избавиться от сонливости в жаркую погоду

STYLERКрасота и Здоровье        24.06.2018 - 22:59
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Взбодриться можно прямо в офисе

Специалисты дали практические советы тем, кто в жаркую летнюю погоду засыпает на рабочем месте. Об этом пишет ГолосUA.

Летом, когда столбики термометров превышают отметку +30 градусов, а воздух становится душным, глаза невольно закрываются и из головы выветриваются мысли о работе. Врач Виктория Савицкая рассказала, как бороться с такими приступами сонливости и оставаться бодрыми на протяжении всего рабочего дня.

Эксперт утверждает, что быстро взбодриться и избавиться от сонливости помогут физические упражнения, контрастный душ и правильное дыхание.

"Но стоит помнить, что в жаркую погоду упражнения не должны быть чересчур интенсивными, достаточно сделать несколько простых упражнений для разминки – и вы сразу почувствуете себя бодрее. Очень полезен по утрам контрастный душ, но, если вы к нему не привыкли – не меняйте резко температуры, так как это может спровоцировать не только ангину, но и спазм сосудов и даже головную боль", - предупредила врач.

Физиологи рекомендуют простые приседания, так как они восстанавливают силы и воздействуют на организм и кровоснабжение. Однако, этот способ не подойдет тем, у кого есть проблемы с давлением.

Эксперты рекомендуют контролировать свой пульс и, если сердцебиение начинает "зашкаливать" - прекращать физические процедуры. Как вариант – вместо приседаний можно использовать наклоны влево-вправо и вперед-назад. 

"Восстановить силы поможет и дыхательная гимнастика. Но выполнять ее надо на свежем воздухе, так что, если есть возможность покинуть дом на 15 минут и выйти в сквер или парк – воспользуйтесь ею. Можно также выйти на балкон.  Делайте глубокий вдох, сильно втягивая живот и задерживайте дыхание на секунды 10-15, выдыхайте. Повторите теперь все это раз 10-15 и вновь почувствуете себя бодрым", - рассказала врач.  

Кстати, фитнес-тренер рассказала, сколько можно съесть фруктов без вреда для фигуры.

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Теги: здоровье, эксперты, советы
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