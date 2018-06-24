Експерти розповіли, як позбутися сонливості в жарку погоду

Підбадьоритися можна прямо в офісі

Фахівці дали практичні поради тим, хто в жарку літню погоду засинає на робочому місці. Про це пише ГолосUA.

Влітку, коли стовпчики термометрів перевищують відмітку +30 градусів, а повітря стає задушливим, очі мимоволі закриваються і вивітрюються з голови думки про роботу. Лікар Вікторія Савицька розповіла, як боротися з такими нападами сонливості і залишатися бадьорими на протязі всього робочого дня.

Експерт стверджує, що швидко допоможуть підбадьоритися і позбутися сонливості фізичні вправи, контрастний душ і правильне дихання.

"Але варто пам'ятати, що в жарку погоду вправи не повинні бути надто інтенсивними, досить зробити кілька простих вправ для розминки – і ви відразу відчуєте себе бадьоріше. Дуже корисний вранці контрастний душ, але, якщо ви до нього не звикли – не змінюйте різко температури, так як це може спровокувати не тільки ангіну, але і спазм судин і навіть головний біль", - попередила лікар.

Фізіологи рекомендують прості присідання, так як вони відновлюють сили і впливають на організм і кровопостачання. Однак, цей спосіб не підійде тим, у кого є проблеми з тиском.

Експерти рекомендують контролювати свій пульс і, якщо серцебиття починає "зашкалювати" - припиняти фізичні процедури. Як варіант – замість присідань можна використовувати нахили вліво-вправо, вперед-назад.

"Відновити сили допоможе і дихальна гімнастика. Але виконувати її треба на свіжому повітрі, так що, якщо є можливість покинути будинок на 15 хвилин і вийти в сквер або парк – скористайтеся нею. Можна також вийти на балкон. Робіть глибокий вдих, сильно втягуючи живіт і затримуйте дихання на секунди 10-15, видихайте. Повторіть тепер все це 10-15 разів і знову відчуєте себе бадьорим", - розповіла лікар.

До речі, фітнес-тренер розповіла, скільки можна з'їсти фруктів без шкоди для фігури.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали