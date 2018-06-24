Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Експерти розповіли, як позбутися сонливості в жарку погоду

STYLERКраса і здоров'я        24.06.2018 - 22:59
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Підбадьоритися можна прямо в офісі

Фахівці дали практичні поради тим, хто в жарку літню погоду засинає на робочому місці. Про це пише ГолосUA.

Влітку, коли стовпчики термометрів перевищують відмітку +30 градусів, а повітря стає задушливим, очі мимоволі закриваються і вивітрюються з голови думки про роботу. Лікар Вікторія Савицька розповіла, як боротися з такими нападами сонливості і залишатися бадьорими на протязі всього робочого дня.

Експерт стверджує, що швидко допоможуть підбадьоритися і позбутися сонливості фізичні вправи, контрастний душ і правильне дихання.

"Але варто пам'ятати, що в жарку погоду вправи не повинні бути надто інтенсивними, досить зробити кілька простих вправ для розминки – і ви відразу відчуєте себе бадьоріше. Дуже корисний вранці контрастний душ, але, якщо ви до нього не звикли – не змінюйте різко температури, так як це може спровокувати не тільки ангіну, але і спазм судин і навіть головний біль", - попередила лікар.

Фізіологи рекомендують прості присідання, так як вони відновлюють сили і впливають на організм і кровопостачання. Однак, цей спосіб не підійде тим, у кого є проблеми з тиском.

Експерти рекомендують контролювати свій пульс і, якщо серцебиття починає "зашкалювати" - припиняти фізичні процедури. Як варіант – замість присідань можна використовувати нахили вліво-вправо, вперед-назад.

"Відновити сили допоможе і дихальна гімнастика. Але виконувати її треба на свіжому повітрі, так що, якщо є можливість покинути будинок на 15 хвилин і вийти в сквер або парк – скористайтеся нею. Можна також вийти на балкон. Робіть глибокий вдих, сильно втягуючи живіт і затримуйте дихання на секунди 10-15, видихайте. Повторіть тепер все це 10-15 разів і знову відчуєте себе бадьорим", - розповіла лікар.

До речі, фітнес-тренер розповіла, скільки можна з'їсти фруктів без шкоди для фігури.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали

Як не отруїтися свіжою рибою: поради експертів "Танцювати, спати і спілкуватися": Уляна Супрун дала поради для покращення роботи мозку
Теги: здоров'я, эксперты, советы
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся