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Эксперты рассказали, сколько витаминов организм способен сохранить на будущее

STYLERКрасота и Здоровье        05.07.2018 - 06:45
Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)
Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)

Стало известно, сколько порций овощей и фруктов нужно съедать каждый день

Британская Национальная служба здоровья рассказала о том, сколько нужно съедать порций овощей и фруктов ежедневно и какие витамины могут отложиться на будущее. Об этом сообщает издание BBC Украина.

Так, следует съедать по пять порций овощей и фруктов. Одна порция составляет около 80 грамм. Это нужно делать потому, что так значительно уменьшается риск преждевременной смерти.

Также сообщается о том, что не все витамины возможно отложить в организме на будущее.

Провитамин А, который образует в организме человека активные формы, содержится в оранжевых и красных овощах и способен накопить А на 3-4 месяцев вперед.

Аскорбиновая кислота или витамин С содержится в свежих овощах и фруктах. Его обычно хватает на 2 месяца. Но если употреблять витамин чрезмерно, то лишнее будет выводиться почками.

Такой полезный витамин как фолат или В9 предотвращает рак и полезен в течение беременности, но разрушается в коже под действием солнца. Он содержится в зеленых овощах: укропе, брокколи, шпинате, зеленом горошке и других бобовых.

Напомним, эксперты рассказали, какие продукты нужно покупать в июле.

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Теги: еда, здоровая пища, питание
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