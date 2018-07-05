Експерти розповіли, скільки вітамінів організм здатний зберегти на майбутнє

Стало відомо, скільки порцій овочів і фруктів потрібно з'їдати щодня

Британська Національна служба охорони здоров'я розповіла про те, скільки потрібно з'їдати порцій овочів і фруктів щодня і які вітаміни можуть відкластися на майбутнє. Про це повідомляє видання BBC Україна.

Так, слід з'їдати по п'ять порцій овочів і фруктів. Одна порція становить близько 80 грам. Це потрібно робити тому, що так значно зменшується ризик передчасної смерті.

Також повідомляється про те, що не всі вітаміни можливо відкласти в організмі на майбутнє.

Провітамін А, який утворює в організмі людини активні форми, міститься в помаранчевих і червоних овочах і здатний накопичити А на 3-4 місяців вперед.

Аскорбінова кислота або вітамін С міститься у свіжих овочах і фруктах. Його зазвичай вистачає на 2 місяці. Але якщо вживати вітамін надмірно, то зайве буде виводитися нирками.

Такий корисний вітамін як фолат або В9 запобігає рак і корисний протягом вагітності, але руйнується в шкірі під дією сонця. Він міститься в зелених овочах: кропі, брокколі, шпинаті, зеленому горошку та інших бобових.

Нагадаємо, експерти розповіли, які продукти потрібно купувати в липні.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали