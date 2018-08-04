"Ем меньше, а вес стоит или идет в плюс": фитнес-тренер рассказала, как выйти из "ловушки"

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Луценко перечислила, что обязательно должно входить в ваш рацион

Известная своими полезными советами украинская фитнес-тренер Анита Луценко детально ответила на одну из наиболее неприятных проблем на пути снижения веса. Когда, казалось бы, делаешь все правильно, но килограммы остаются на прежней отметке.

Так, одна из подписчиц Луценко поделилась с ней "наболевшим".

"Анита, здравствуйте! Подскажите, стала пить 2-2,5 л воды в день, ем меньше намного, хожу 5-7 км, а вес "стоит" или наоборот идет в плюс! Такой режим неделю уже, до этого ела много вредностей, валялась и ленилась. Почему так происходит?" — жалуется одна из подписчиц Луценко.

Скриншот: instagram.com/anitasporty

На это фитнес-тренер дала четкие советы. При этом Анита Луценко подчеркнула, что ни в коем случае нельзя резко садиться на диету и ограничивать себя в еде.

"Когда беретесь за ЗОЖ, то не нужно садиться на диету! Не снижайте калорийность до 600-800 ккал — аукнется рано или поздно!" — акцентирует Анита Луценко.

Фитнес-тренер настоятельно рекомендует принимать пищу трижды в день, также можно выделить время на перекус.

"Мясо, рыба, яйца, овощи, каши, фрукты, ягоды, кисломолочка, бобовые, цельно-зерновой хлеб — это все должно быть обязательно в рационе! Никакого чувства дикого голода, но приятная легкость — конечно!" — пишет Луценко.

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"Пить достаточно 1,5 л воды с головой (2-3-4 литра оставьте деревьям). Не насилуйте себя и если вы "медузка" по телу и тело и так водянистое, то точно меньше", — советует дальше фитнес-тренер.

"Когда резко ничего не делали и начали тренить, то все может пойти вверх из-за крепатуры. Ориентируйтесь на самочувствие и сантиметры, а не на килограммы".

Еще одна рекомендация от Луценко: важно просто продолжать и не останавливаться, и не забывать делать растяжку и кардио!

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Кстати, диетолог Светлана Фус ранее развенчала наиболее популярные мифы о диете. К примеру, Фус объяснила, почему не следует злоупотреблять, казалось бы, "безобидными" салатами и кефиром.

Также обратите внимание на напитки. Так, во время жары нам как никогда хочется утолить жажду чем-то освежающим и прохладительным, но при этом без вреда для фигуры. Ранее STYLER писал о рецептах напитков для жаркого лета.

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении