Известный блогер по питанию поделилась рецептами напитков для жаркого лета

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Лана Форэ рассказала, как приготовить вкусные напитки в жаркий сезон

Известный блогер по питанию и домашнему интерьеру Лана Форэ поделилась некоторыми рецептами освежающих напитков для жаркого лета. Об этом она написала на своем сайте.

"Жарко. Целый день пьем воду. Чтобы как-то этот процесс разнообразить, добавим в воду фрукты, ягоды и пряные травки. Самодельные напитки тем хороши, что их можно приготовить по своему вкусу: с кислинкой или сладковатые, с любимыми фруктами, просто холодные или сильногазированные", - рассказала девушка.

Она сообщила, что самый простой способ – это добавить в воду мяту. "Без всякого рецепта. Просто засунуть в бутылку с водой несколько веточек мяты и поставить бутылку в холодильник. Если приготовление чуть-чуть усложнить, получится мой любимый летний напиток", - сказала блогер.

Мята и лимон. Небольшой пучок мяты следует положить в миску, добавить несколько кружочков лимона. Перед этим лимон хорошо потереть щеткой и облить кипятком. Траву с лимоном залить двумя литрами теплой воды. Когда вода остынет, поставить ее в холодильник.

"Воду можно ароматизировать, добавляя малину или клубнику, а можно порезать в нее свежие яблоки", - рассказала Лана.

Яблоко и лимон. Кружку с водой поставить в холодильник. Вымыть яблоко, порезать его на дольки и бросить в охлажденную воду. Затем добавить кусочек лимона. Его можно заменить несколькими кружочками свежего огурца. Дать настояться пару минут.

Арбуз и базилик. Воду охладить и порезать туда кубиками арбуз. Хорошо перемешать, чтобы арбузный сок соединился с водой. Затем добавить веточку свежего базилика и дать настояться напитку несколько минут.

"Из различных фруктов можно приготовить и домашний лимонад. Например, из киви. Это конечно не классический лимонад с соком и большим количеством сахара. Зато гораздо полезнее. В этом рецепте к киви добавлены семена базилика. Они обладают таким же желирующим эффектом, как и семена чиа", - добавила блогер.

Лимонад из киви с семенами базилика. На две порции понадобится:

2 киви

20 г семян базилика

2 чайные ложки лимонного сока

1 чайная ложка меда

100 мл обычной воды

400 мл холодной газированной воды

Рецепт приготовления:

Семена базилика замочить на несколько минут в обычной воде.

Киви почистить. Один плод порезать поперек кружочками и отложить. Второй разрезать на мелкие кусочки и раздавить вилкой.

Смешать мякоть киви, семена базилика, сок лимона и мед. Разложить смесь в 2 больших бокала. Залить холодной газированной водой, перемешать. Украсить кружочками киви.

Ягоды и травы во льду. В лоток для льда следует разложить ягоды и залить их холодной водой. "Я добавляла клюкву, вишню, мелкие виноградины, а еще лимонные корочки и листики мяты", - поделилась Лана Форэ. Для того, чтобы лед стал прозрачным, воду предварительно закипятить, отстоять и слить сверху. А еще лучше – поставить миску с водой в морозильник, и когда половина воды замерзнет, слить незастынувшую часть, которая состоит из солей. Воду, которая осталась, оттаить и залить в лоток с ягодами. Поставить получившееся в холодильник. Готовый лед разложить по бокалам и залить холодной газированной водой.

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