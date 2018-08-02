Відомий блогер з харчування поділилася рецептами напоїв для спекотного літа

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Лана Форе розповіла, як приготувати смачні напої в жаркий сезон

Відомий блогер з харчування і домашнього інтер'єру Лана Форе поділилася деякими рецептами освіжаючих напоїв для спекотного літа. Про це вона написала на своєму сайті.

"Жарко. Цілий день п'ємо воду. Щоб якось цей процес урізноманітнити, додамо у воду фрукти, ягоди і пряні трави. Саморобні напої хороші тим, що їх можна приготувати за своїм смаком: з кислинкою або солодкуваті, з улюбленими фруктами, просто холодні або сильногазовані", - розповіла дівчина.

Вона повідомила, що найпростіший спосіб – це додати у воду м'яту. "Без жодного рецепту. Просто засунути в пляшку з водою кілька гілочок м'яти і поставити пляшку в холодильник. Якщо приготування трохи ускладнити, вийде мій улюблений літній напій", - сказала блогер.

М'ята і лимон. Невеликий пучок м'яти слід покласти в миску, додати кілька кружалець лимона. Перед цим лимон добре потерти щіткою і облити окропом. Траву з лимоном залити двома літрами теплої води. Коли вода охолоне, поставити її в холодильник.

"Воду можна ароматизувати, додаючи малину або полуницю, а можна порізати в неї свіжі яблука", - розповіла Лана.

Яблуко і лимон. Кухоль з водою, поставити в холодильник. Яблуко вимити, порізати його на часточки і кинути в охолоджену воду. Потім додати шматочок лимона. Його можна замінити кількома кружечками свіжого огірка. Дати настоятися кілька хвилин.

Кавун і базилік. Воду охолодити і порізати туди кубиками кавун. Добре перемішати, щоб кавуновий сік з'єднався з водою. Потім додати гілочку свіжого базиліка і дати настоятися напою кілька хвилин.

"З різних фруктів можна приготувати і домашній лимонад. Наприклад, з ківі. Це звичайно не класичний лимонад з соком і великою кількістю цукру. Зате набагато корисніше. У цьому рецепті до ківі додані насіння базиліка. Вони володіють таким же желючим ефектом, як і насіння чіа", - додала блогер.

Лимонад з ківі з насінням базиліка. На дві порції знадобиться:

2 ківі

20 г насіння базиліка

2 чайні ложки лимонного соку

1 чайна ложка меду

100 мл звичайної води

400 мл холодної газованої води

Рецепт приготування:

Насіння базиліка замочити на кілька хвилин у звичайній воді.

Ківі почистити. Один плід порізати упоперек кружечками і відкласти. Другий розрізати на дрібні шматочки і роздавити вилкою.

Змішати м'якоть ківі, насіння базиліка, сік лимона і мед. Розкласти суміш у 2 великих келиха. Залити холодною газованою водою, перемішати. Прикрасити кружальцями ківі.

Ягоди і трави під льоду. В лоток для льоду слід розкласти ягоди і залити їх холодною водою. "Я додавала журавлину, вишню, дрібні виноградини, а ще лимонні скоринки і листочки м'яти", - поділилася Лана Форе. Для того, щоб лід став прозорим, воду попередньо закип'ятити, відстояти і злити зверху. А ще краще – поставити миску з водою в морозильник, і коли половина води замерзне, злити незастиглу частину, яка складається з солей. Воду, що залишилася, відтаїти і залити в лоток з ягодами. Поставити все це у холодильник. Готовий лід розкласти по келихах і залити холодною газованою водою.

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