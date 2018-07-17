Ученые открыли древнейший рецепт хлеба, который делали первобытные люди

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Оказалось, первобытные люди пекли хлеб задолго до того, как научились его выращивать

Британские ученые рассказали, каким был древнейший рецепт хлеба. Об этом передает ВВС.

Историки выяснили, что первобытные люди пекли хлеб задолго до того, как научились его выращивать.

Так, на археологических раскопках в иорданской Черной пустыне недалеко от Аммана ученые обнаружили хлебные крошки, возраст которых – от 14 тысяч лет.

Крошки просыпались в щели между камнями очага на стоянке первобытных людей. По словам археологов, пекари из каменного века делали муку из дикой пшеницы и ячменя, смешивали ее с корнями растений, добавляли воду, а затем испекали. Этот продукт был бы похож на лепешку.

Ученые утверждают, что найденный ими хлеб — самый древний в мире из известных науке. Его пекли за 5 тысяч лет до того, как люди занялись земледелием и научились выращивать зерновые культуры.

Археологи предполагают, что наши предки, возможно, использовали хлеб в качестве обертывания жареного мяса. Таким образом, самый старый хлеб мог быть и самым старым сэндвичем.

До сих пор самые древние свидетельства хлеба поступали из Турции; эти находки составляют 9 тысяч лет.

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе океанологи обнаружили неизвестное науке существо.

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