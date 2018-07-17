Вчені відкрили найдавніший рецепт хліба, який робили первісні люди

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Виявилося, первісні люди пекли хліб задовго до того, як навчилися вирощувати його

Британські вчені розповіли, яким був найдавніший рецепт хліба. Про це передає ВВС.

Історики з'ясували, що первісні люди пекли хліб задовго до того, як навчилися його вирощувати.

Так, на археологічних розкопках в йорданській Чорної пустелі недалеко від Аммана вчені виявили хлібні крихти, вік яких – від 14 тисяч років.

Крихти потрапляли у щілини між каменями вогнища на стоянці первісних людей. За словами археологів, пекарі з кам'яного століття робили борошно з дикої пшениці і ячменю, змішували її з корінням рослин, додавали воду, а потім испекали. Цей продукт був би схожий на корж.

Вчені стверджують, що знайдений ними хліб — найдавніший у світі з відомих науці. Його пекли за 5 тисяч років до того, як люди зайнялися землеробством і навчилися вирощувати зернові культури.

Археологи припускають, що наші предки, можливо, використовували хліб як обгортання смаженого м'яса. Таким чином, самий старий хліб міг бути і найстарішим сендвічем.

Досі найдавніші свідоцтва хліба надходили з Туреччини; ці знахідки становлять 9 тисяч років.

Раніше повідомлялося, що в Мексиканській затоці океанологи виявили невідому науці істоту.

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