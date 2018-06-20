"Если совсем лень": фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнение на все случаи жизни (видео)

Анита Луценко уверяет, что это также ее самое любимое упражнение

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, ставшая популярной после шоу "Зважені та щасливі", часто радует своих подписчиков в сети instagram полезными лайфхаками на тему похудения и здорового питания.

Недавно Луценко опубликовала видео своего самого любимого упражнения. При этом фитнес-тренер отметила, что это упражнение хорошо подойдет на каждый день, а также посоветовала обратить на него внимание особо ленивым подписчикам.

"Упражнение сложное по координации, поэтому расход ккал увеличенный! Работают абсолютно все мышцы теле. Как вариант ежедневного упражнения на все тело, если совсем лень что-либо делать", - прокомментировала видео Анита Луценко.

Также тренер рекомендует повторять данное упражнение 20 раз по три подхода, отдых 30 сек.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 13 Июн 2018 в 11:26 PDT

Анита Луценко показала эффективное упражнение на все группы мышц (видео: instagram.com/anitasporty)

Отметим также, что сама Анита против чрезмерных нагрузок. Более того, фитнес-тренер рассказала, в каких случаях следует отказаться от тренировок.

Луценко призывает, в первую очередь, любить свое тело и внимательно к нему относиться.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее STYLER писал о топ-10 полезных советах от фитнес-тренера Аниты Луценко: о питании, тренировках и похудении к лету.

Анита Луценко уверяет, что главное правило на пути к идеальному телу - это правильное питание и постоянные физические нагрузки.

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан