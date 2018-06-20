"Якщо зовсім лінь": фітнес-тренер Аніта Луценко показала вправа на всі випадки життя (відео)

Аніта Луценко запевняє, що це її улюблена вправа

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка стала популярною після шоу "Зважені та щасливі", часто радує своїх підписників в мережі instagram корисними лайфхаками на тему схуднення і здорового харчування.

Нещодавно Луценко опублікувала відео своєї найулюбленішої вправи. При цьому фітнес-тренер зазначила, що ця вправа добре підійде на кожен день, а також порадила звернути на неї увагу особливо ледачим підписникам.

"Вправа складна щодо координації, тому витрата ккал збільшена! Працюють абсолютно всі м'язи тілі. Як варіант щоденної вправи на все тіло, якщо зовсім лінь щось робити", - прокоментувала відео Аніта Луценко.

Також тренер рекомендує повторювати цю вправу 20 разів по три підходи, відпочинок 30 сек.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 13 Чер 2018 в 11:26 PDT

Аніта Луценко показала ефективну вправу на всі групи м'язів (відео: instagram.com/anitasporty)

Відзначимо також, що сама Аніта проти надмірних навантажень. Більш того, фітнес-тренер розповіла, в яких випадках слід відмовитися від тренувань.

Луценко закликає, в першу чергу, любити своє тіло і уважно ставитися до нього.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше STYLER писав про топ-10 корисних порад від фітнес-тренера Аніти Луценко: про харчування, тренування і схуднення до літа.

Аніта Луценко запевняє, що головне правило на шляху до ідеального тіла - це правильне харчування і постійні фізичні навантаження.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан