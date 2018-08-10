Грядет жара: эксперты рассказали, как уберечься от теплового удара

Фото: Тепловой удар (pxcheer com)

Специалисты рассказали на какие симптомы стоит обратить внимание

Синоптики сообщают о том, что в начале следующей недели температура воздуха поднимется еще на несколько градусов, а это значит, что количество пострадавших от теплого удара вырастет. Эксперты рассказали, как уберечь себя от воздействия солнца и как вовремя распознать симптомы теплового удара, сообщает ТСН.

Медики сообщают, что основные симптомы теплового удара – это головная боль, одышка, резкая слабость, головокружение, рвота и повышение давления. От солнечного удара, тепловой отличается тем, что получить его можно не только от длительного пребывания на солнце, а и от пребывания в душном помещении или переполненном транспорте.

Роксолана рассказала, что жертвами теплого удара уже становилась ее дочь и она сама и если бы она знала все меры предосторожности, то могла бы избежать неприятных событий.

Ее дочь получила тепловой удар после того, как под солнцем прыгала на батуте.

"Пожаловалась на боль в ухе, у нее поднялась температура, покраснела кожа, слабость. Она лежала, ныла что-то, плакала, а еще ее тошнило. Ближе к вечеру я поняла, что это, скорее всего, тепловой удар", - рассказала женщина.

А через год жертвой солнца стала и сама Роксолана. Она провела весь день на солнце у бассейна.

"Лицо горело, хоть я и пользовалась кремами, то есть я не сгорела. Мне хотелось спать, такая была сонливость. Когда вставала - такое было сердцебиение учащенное. Это был детский день рождения, и я пила кофе, а также вино", - пояснила пострадавшая.

Эксперты отмечают, что для получения теплового удара иногда достаточно и нескольких минут. Для того, чтобы уберечь себя врачи рекомендуют в жаркую погоду не употреблять кофе и алкоголь, даже вечером.

Кроме того, одежду нужно носить светлую, просторную, из натуральных тканей, которая будет закрывать все части тела. Обязательно носить головные уборы и увлажнять кожу.

Для того, чтобы сохранять баланс, с собой нужно носить бутылку с водой. Она может не только облегчить жизнь своему владельцу, но и способна помочь спасти чужую.

Видео: Как уберечь себя от теплового удара (ТСН)

Во время отдыха у водоемов обязательно нужно купаться или охлаждать кожу водой, так как зонтик или шляпа не способны уберечь от теплового удара.

Перегрев опасен для всех, не только для тех, у кого повышенное давление или проблемы с сердцем. Последствия теплого удара могут быть очень опасны, вплоть до инсульта.

Поэтому эксперты не рекомендуют употреблять алкоголь на пляже и заниматься спортом на открытых тренажерных площадках. Вместо воды можно пить компоты и морсы.

Если человеку стало плохо – то его следуют усадить, дать воды и обтереть салфетками. Если и это не поможет – вызвать скорую помощь.

Кстати, ранее эксперты рассказали о правильном отдыхе возле водоемов.

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Видео: РБК-Украина