Эксперты назвали самые вредные привычки работников офиса

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Эксперты дали полезные советы для людей, что работают в офисе

Эксперты рассказали, от каких привычек лучше отказаться, если вы работаете в офисе. Об этом пишет HeadHunter.

1. Нужно отказаться пить кофе по утрам и курить, ведь это – вредно для здоровья и может привести к язве желудка.

2. Не кушать за компьютером.

По словам экспертов, многозадачность вредит эффективной работе и плохо влияет на мозг. Лучше сделать небольшой перерыв, покушать и дать своей голове отдохнуть.

3. Нельзя сидеть за рабочим столом весь день.

Лучше всего найти время и возможность, постараться вставать и делать простые упражнения, которые можно выполнять прямо в офисе.

4. Нельзя сутулиться.

Эксперты предупреждают, что неправильная осанка приводит к боли в спине и плечах, сколиозу и другим проблемам с позвоночником.

5. Лучше не тереть глаза.

"Плохо с точки зрения гигиены, к тому же велик риск травмировать кожу век. Если глаза устали от компьютера, – лучше сделать простые упражнения для отдыха, посидеть 10-20 секунд с закрытыми глазами или пойти умыться прохладной водой", - советуют в издании.

Также людям, которые очень много работают, лучше всего найти свободную минутку, чтобы "отключиться" от дел и передохнуть. Особенно не рекомендуется заниматься рабочими делами еще и дома, ведь нужно иметь и время для отдыха.

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