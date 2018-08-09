Експерти назвали найбільш шкідливі звички працівників офісу

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Експерти дали корисні поради для людей, що працюють в офісі

Експерти розповіли, від яких звичок краще відмовитися, якщо ви працюєте в офісі. Про це пише HeadHunter.

1. Потрібно відмовитися пити каву вранці і курити, адже це – шкідливо для здоров'я і може призвести до виразки шлунка.

2. Не їсти за комп'ютером.

За словами експертів, багатозадачність шкодить ефективній роботі і погано впливає на мозок. Краще зробити невелику перерву, поїсти і дати своїй голові відпочити.

3. Не можна сидіти за робочим столом весь день.

Краще всього знайти час і можливість, постаратися вставати і робити прості вправи, які можна виконувати прямо в офісі.

4. Не сутулитися.

Експерти попереджають, що неправильна постава призводить до болю у спині і плечах, сколіозу та інших проблем з хребтом.

5. Краще не терти очі.

"Погано з точки зору гігієни, до того ж великий ризик травмувати шкіру повік. Якщо очі втомилися від комп'ютера, – краще зробити прості вправи для відпочинку, посидіти 10-20 секунд з закритими очима або піти вмитися прохолодною водою", - радять у виданні.

Також людям, які дуже багато працюють, найкраще знайти вільну хвилинку, щоб "відключитися" від справ і перепочити. Особливо не рекомендується займатися робочими справами ще і вдома, адже потрібно мати час для відпочинку.

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