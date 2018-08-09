"Держать мозг в тонусе": Супрун призвала постоянно заниматься умственной деятельностью

Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун считает, что чем старше мы становимся, тем важнее держать мозг в тонусе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун призвала украинцев постоянно "нагружать мозг" и заниматься умственной деятельностью. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун отметила, что умственная нагрузка стимулирует мозг и помогает улучшать мышление, память и скорость реакции.

"Кроме того, регулярная умственная деятельность помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения. Комбинация физической и умственной нагрузки усиливает так называемый когнитивный резерв мозга (наши возможности), и тем самым препятствует деменции", - говорит Ульяна.

Глава Минздрава обратила внимание на важность умственной деятельности для пенсионеров.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Есть много возможностей, позволяющие поддерживать когнитивные навыки для пожилых людей. Чтение, игра на музыкальном инструменте, настольные игры и даже обычное общение. Онлайн-курсы - еще один замечательный инструмент!" – пишет и. о. министра.

Супрун привела пример, когда пожилой мужчина Владимир после двух инфарктов и других заболеваний сумел пройти онлайн-курсы.

"История Владимира захватывает. Ему 80 лет. Он пережил два инфаркта, онкозаболевание и имеет проблемы с щитовидной железой. Но все это не помешало ему завершить уже 10(!) онлайн-курсов. Это один из положительных примеров, как можно улучшать свое здоровье и самочувствие. Ведь наш мозг нуждается в тренировках, так же, как и тело", - считает Уляна и добавляет, что чем старше мы становимся, тем важнее держать мозг в тонусе.

Глава Ммнздрава призвала поделиться этой информацией со своими бабушками и дедушками и помнить, что здоровье поддерживают не только врачи и лекарства.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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