"Індекс маси тіла": Супрун розповіла про небезпеку жирових відкладень на талії

Колаж РБК-Україна

Супрун вказала, що існує послуга вимірювання окружності талії

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому важливо вимірювати окружність талії. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун зазначила, що послуга вимірювання окружності талії, хоч і викликає бурхливу реакцію пацієнтів, але є важливою для слідкування за здоров'я організму.

"Це справді може звучати кумедно, якщо не до кінця розуміти, чому ця послуга важлива. Авжеж, всі ми звикли звертати увагу на цифру, що показують ваги. Це важливо, проте через індивідуальні особливості тіла, як-от кількість м‘язової маси в організмі, не завжди ваша загальна вага є точним індикатором", - розповіла глава МОЗ.

В. о. міністра розповіла, як правильно визначити співвідношення маси тіла і зросту, а також звернула увагу, що важливо знати, де саме накопичуються жирові тканини.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Для цього використовують також індекс маси тіла, що є співвідношенням ваги і зросту. Він є стандартним показником з чітким розподілом, який показує до якої вагової категорії людей ви відноситесь. Втім, він також має свої недоліки. Наприклад, індекс показує загальний об‘єм жиру в організмі, не враховуючи те, як саме жирова тканина розподіляється. І хоч надлишок жиру вже є негативним індикатором, важливим є факт, де саме він накопичується", - пише Уляна.

Вона попередила, що найбільш небезпечний - абдомінальний жир, що накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Він може оточувати життєво необхідні органи, такі як кишківник, підшлункову залозу та печінку, та порушувати їх функцію.

"Що більша частка такого жиру в організмі, то вищі ризики появи серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, метаболічного синдрому та навіть деяких видів раку", - зазначила глава МОЗ.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

За її словами, вимірювання окружності талії - найбільш точний показник, що дозволяє виявити кількість абдомінального жиру. Уляна також навела цифри небезпечного об'єму окружності талії.

"За ВООЗ, окружність талії для чоловіків 94 см, а для жінок - 80 см, означають наявність підвищеного ризику появи серйозних хвороб. 102 см та 88 см відповідно - надзвичайно високий ризик", - попередила Супрун.

Також визначити підвищені ризики для здоров‘я через надмірну вагу можна, знаючи співвідношення окружності талії до об‘єму стегон.

"Щоб отримати цей коефіцієнт, потрібно виміряти ці показники в сантиметрах та поділити між собою: талію (см) / стегна (см) = коефіцієнт. Ризики для здоров‘я кардинально зростають, якщо цей коефіцієнт для чоловіків складає вище 0,95, для жінок - 0,85", - розповіла в. о. міністра.

Супрун закликала українців слідкувати за своєю вагою, бути активними та харчуватися повноцінно, адже це найбільш ефективні інструменти для підтримання здорової ваги.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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