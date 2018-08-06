"Опасно для жизни": Супрун развеяла мифы о гомеопатии

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун считает гомеопатию опасной для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о гомеопатии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

И. о. министра решила развеять миф, в который верят тысячи людей - о действенности гомеопатии и лечение болезни гомеопатическими препаратами. Супрун утверждает, что никакое надлежащее научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают.

Гомеопатия - вид альтернативной медицины, что предлагает использование сильно разведенных препаратов, которые, предположительно, вызывают у здоровых людей симптомы, похожие на болезнь пациента.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Чаще всего лечат простуду, мигрень или депрессию. Однако самое страшное то, что вера в силу гомеопатии побуждает людей с тяжелыми болезнями также использовать ее для лечения. Как в случаях с серьезными хроническими заболеваниями или онкологией", - отмечает Уляна.

Она предупреждает украинцев, что отказываться от действенного и доказательного лечения при наличии серьезных заболеваний - опасно для жизни.

"В этом случае время - бесценно. Подтверждением этому являются последние научные исследования", - пишет глава Минздрава.

По ее словам, отказ от доказательного лечения в пользу альтернативных методов имеет даже летальные последствия.

Скриншот поста: facebook.com/ulanasuprun

"Например, люди с онкологическими заболеваниями, которые лечились гомеопатией, умирали с вдвое большей вероятностью, чем те, кто не принимали такие лекарства вообще. Как объясняют ученые, это происходит из-за того, что пациенты решают в пользу альтернативных методов, отказываются от приема действительно действующей терапии. Или же обращаются за помощью значительно позже", - рассказывает Супрун.

Уляна удивляется, что популярность гомеопатии очень устойчива в Украине, и это, по ее мнению, очень опасно.

"При том, что сейчас мы живем во время, когда исследования в области медицины достигли невероятных результатов и не стоят на месте. Наряду с этим существует феномен гомеопатии - метода, что не лечит, но доходы от продажи которого исчисляются миллиардами долларов ежегодно", - отмечает глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что Министерство здравоохранения Украины не закупает гомеопатию за средства налогоплательщиков.

"Однако никто не может уберечь всех пациентов от неправильного выбора, кроме них самих. Доверяйте только тем средствам лечения, которые доказали свою эффективность", - подытожила она.

Скриншот поста: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Уляна Супрун рассказала украинцам, чем опасен избыточный вес и какие есть эффективные методы для поддержания его в норме, а также о вредности шаурмы.

Еще Супрун рассказывала о важности грудного вскармливания младенцев.

Что вы не знали об Уляне Супрун