Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

Фото РБК-Украина

Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун предупредила украинцев об опасности для здоровья, которую несет организму употребление шаурмы и другой уличной еды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек.

По ее словам, в Украине за последние полгода на острые кишечные инфекции, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравление грибами) заболели 47 256 человек. Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Летом через высокие температуры возрастает риск отравиться едой. Случаи с киевской шаурмой - красноречивое тому подтверждение", - говорит Уляна.

Она рассказала, что согласно лабораторных исследований, причиной отравления этой шаурмой вероятнее всего была сальмонелла

"Для ценителей уличной еды - это сигнал, что стоит воздерживаться от любимых блюд, даже если имеете хоть малейшие сомнения относительно безопасности хранения или приготовления продукта", - советует глава Минздрава.

Супрун призвала отказаться от уличной еды, особенно в жаркую погоду. Также она обратила внимание на сомнительное качество продуктов для приготовления этой пищи.

"Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно купить в киоске или уличной ярмарки всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Представьте, какой рай для опасных микроорганизмов возникает на шампуре в киоске при температуре возле 40 градусов. Или же на стихийном рынке, когда мясо или рыба просто лежит на деревянных раскладках и часами служит аэродромом для мух", - отмечает и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна поделилась несколькими правилами, соблюдение которых поможет предотвратить пищевые отравления.

Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете, - воздержитесь от нее!

Лайфхак в магазине - класть эти продукты в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так оно дольше будет оставаться охлажденным.

Не оставлять готовую еду на столе дольше чем на два часа. Также, если еда осталась после пикника - ее не стоит сохранять “на потом”.

Будьте осторожны и не позволяйте сиюминутному удовлетворению стать угрозой для вашего здоровья.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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