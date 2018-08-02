Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

STYLER LIFE 02.08.2018 - 17:36
Фото РБК-Украина Фото РБК-Украина

Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун предупредила украинцев об опасности для здоровья, которую несет организму употребление шаурмы и другой уличной еды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек.

По ее словам, в Украине за последние полгода на острые кишечные инфекции, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравление грибами) заболели 47 256 человек. Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев.

Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Летом через высокие температуры возрастает риск отравиться едой. Случаи с киевской шаурмой - красноречивое тому подтверждение", - говорит Уляна.

Она рассказала, что согласно лабораторных исследований, причиной отравления этой шаурмой вероятнее всего была сальмонелла

"Для ценителей уличной еды - это сигнал, что стоит воздерживаться от любимых блюд, даже если имеете хоть малейшие сомнения относительно безопасности хранения или приготовления продукта", - советует глава Минздрава.

Супрун призвала отказаться от уличной еды, особенно в жаркую погоду. Также она обратила внимание на сомнительное качество продуктов для приготовления этой пищи.

"Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно купить в киоске или уличной ярмарки всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Представьте, какой рай для опасных микроорганизмов возникает на шампуре в киоске при температуре возле 40 градусов. Или же на стихийном рынке, когда мясо или рыба просто лежит на деревянных раскладках и часами служит аэродромом для мух", - отмечает и. о. министра.

Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна поделилась несколькими правилами, соблюдение которых поможет предотвратить пищевые отравления.

  • Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете, - воздержитесь от нее!
  • Лайфхак в магазине - класть эти продукты в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так оно дольше будет оставаться охлажденным.
  • Не оставлять готовую еду на столе дольше чем на два часа. Также, если еда осталась после пикника - ее не стоит сохранять “на потом”.
  • Будьте осторожны и не позволяйте сиюминутному удовлетворению стать угрозой для вашего здоровья.

Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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