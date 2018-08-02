Ценителям уличной еды: Супрун предупредила о вреде шаурмы

Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун предупредила украинцев об опасности для здоровья, которую несет организму употребление шаурмы и другой уличной еды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун отметила, что за последние несколько дней только в Киеве шаурмой отравились 70 человек.
По ее словам, в Украине за последние полгода на острые кишечные инфекции, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравление грибами) заболели 47 256 человек. Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
"Летом через высокие температуры возрастает риск отравиться едой. Случаи с киевской шаурмой - красноречивое тому подтверждение", - говорит Уляна.
Она рассказала, что согласно лабораторных исследований, причиной отравления этой шаурмой вероятнее всего была сальмонелла
"Для ценителей уличной еды - это сигнал, что стоит воздерживаться от любимых блюд, даже если имеете хоть малейшие сомнения относительно безопасности хранения или приготовления продукта", - советует глава Минздрава.
Супрун призвала отказаться от уличной еды, особенно в жаркую погоду. Также она обратила внимание на сомнительное качество продуктов для приготовления этой пищи.
"Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно купить в киоске или уличной ярмарки всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Представьте, какой рай для опасных микроорганизмов возникает на шампуре в киоске при температуре возле 40 градусов. Или же на стихийном рынке, когда мясо или рыба просто лежит на деревянных раскладках и часами служит аэродромом для мух", - отмечает и. о. министра.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Уляна поделилась несколькими правилами, соблюдение которых поможет предотвратить пищевые отравления.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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