Поціновувачам вуличної їжі: Супрун попередила про шкідливість шаурми

Фото РБК-Україна

Супрун відзначила, що за останні кілька днів лише в Києві шаурмою отруїлися 70 людей

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун попередила українців про небезпеку для здоров'я, яку несе організму вживання шаурми та іншої вуличної їжі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун відзначила, що за останні кілька днів лише в Києві шаурмою отруїлися 70 людей.

За її словами, в Україні за останні півроку на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 людей. Окремо на сальмонельозні інфекції за цей період захворіли 3046 українців.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Влітку через високі температури зростає ризик отруїтися їжею. Випадки з київською шаурмою - красномовне тому підтвердження", - говорить Уляна.

Вона розповіла, що згідно лабораторних дослідженнь, причиною отруєння цією шаурмою ймовірніше за все була сальмонела

"Для поціновувачів вуличної їжі - це сигнал, що варто утримуватися від улюблених страв, навіть якщо маєте бодай найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту", - радить глава МОЗ.

Супрун закликала відмовитися від вуличної їжі, особливо в спекотну погоду. Також вона звернула увагу на сумнівну якість продуктів для приготування цієї їжі.

"Це стосується не лише шаурми. Хот-доги, пиріжки з біляшами та інший фаст-фуд, який можна придбати в кіоску чи вуличному ярмарку завжди є потенційно небезпечним для здоров’я, якщо ви не впевнені в яких умовах він зберігався та готувався. Передусім через м’ясо й різноманітні соуси на основі майонезу. Уявіть, який рай для небезпечних мікроорганізмів виникає на шампурі в кіоску за температури біля 40 градусів. Або ж на стихійному ринку, коли м’ясо чи риба просто лежить на дерев’яних розкладках і годинами слугує летовищем для мух", - відзначає в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також Уляна поділилась декількома правилами, дотримання яких допоможе запобігти харчовим отруєнням.

Якщо маєте хоч мінімальний сумнів щодо дотримання санітарних норм та правил зберігання їжі у місці, де її купуєте, - утримайтеся від неї!

Лайфхак у магазині - класти ці продукти до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так воно якнайдовше залишатиметься охолодженим.

Не залишати готову їжу на столі довше ніж на дві години. Також, якщо їжа залишилась після пікніка - її не варто зберігати “на потім”.

Будьте обережними та не дозволяйте миттєвому задоволенню стати загрозою для вашого здоров'я.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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