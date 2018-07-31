"На 50% довше жити": Супрун розкрила секрет довголіття

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Спілкування з друзями допомагає продовжити життя

Дружба позитивно позначається на здоров'я людей і здатна продовжувати життя. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що дружні контакти збільшують ймовірність прожити довше на 50%, а от відсутність друзів негативно впливає на здоров'я.

"Дружні контакти збільшують на 50% імовірність жити довше. Так само, наприклад, як відмова від куріння. Зате дослідження говорять, що для самотніх людей ризик передчасної смерті підвищений і в цілому вони відчувають себе менш щасливими", - написала Супрун.

Вона додала, що спілкування з друзями – це ефективний знеболюючий засіб. Крім того, близькі люди можуть бути хорошими "антидепресантами".

"Друзі - ефективний знеболюючий засіб. Люди з великим соціальним колом мають вищу толерантність до болю, ніж ті, у кого менше друзів. Вчені пояснюють цей ефект викидом потужної дози ендорфінів - гормонів щастя, що випускає наш мозок під час спілкування з близькими друзями. У цьому випадку ендорфіни спрацьовують як природний болезаспокійливий засіб і стимулюють задоволення", - підсумувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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