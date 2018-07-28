"Улучшают самочувствие и успокаивают": Супрун рассказала, как украинцам стать счастливее

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Домашние животные способствуют выработке гормона счастья у человека

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как украинцы могут стать счастливее благодаря домашним питомцам. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Общение с животными буквально улучшает настроение и делает нас счастливее. Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, которые вместе обеспечивают появление гормона счастья. Кроме этого, в некоторых исследования было обнаружено, что общение с животными носит успокаивающий эффект", - сказала она.

Более того, Супрун рассказала о специальной терапии, которая проходит при участии животных.

"Есть даже термин – пет-терапия. Это может быть разовая или же индивидуальная практика в виде прогулок, игр или кормления животных. Пет-терапию применяют во многих направлениях медицины и реабилитации для улучшения психического и физического здоровья. Например, ее часто используют в центрах и домах для людей пожилого возраста", - подчеркнула она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун напомнила украинцам о том, какими способами может передаваться гепатит группы В и С.

Как сообщалось ранее, конфеты, шоколад и пирожные не помогают мозгу лучше справляться с задачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Также напомним, и. о. министра охран здоровья Уляна Супрун дала свои рекомендации о том, как обезопасить детей от отравлений химическими веществами и лекарствами.

Что вы не знали об Уляне Супрун (video.rbc.ua)