"Покращують самопочуття і заспокоюють": Супрун розповіла, як українцям стати щасливішими

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Домашні тварини сприяють виробленню гормону щастя у людини

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як українці можуть стати щасливішими завдяки домашнім тваринам. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Спілкування з тваринами буквально покращує настрій і робить нас щасливішими. Дослідники припускають, що це відбувається через зростання рівня гормонів окситоцину та нейромедіатора серотоніна, які разом забезпечують появу гормону щастя. Крім цього, в деяких дослідження було виявлено, що спілкування з тваринами має заспокійливий ефект", - сказала вона.

Більш того, Супрун розповіла про спеціальну терапію, яка проходить за участю тварин.

"Є навіть термін – пет-терапія. Це може бути разова або ж індивідуальна практика у вигляді прогулянок, ігор або годування тварин. Пет-терапію застосовують у багатьох напрямках медицини і реабілітації для поліпшення психічного і фізичного здоров'я. Наприклад, її часто використовують у центрах та будинках для людей похилого віку", - підкреслила вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун нагадала українцям про те, якими способами може передаватися гепатит групи В та С.

Як повідомлялося раніше, цукерки, шоколад і тістечка не допомагають мозку краще справлятися із завданнями. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Також нагадаємо, в. о. міністра охорон здоров'я Уляна Супрун дала свої рекомендації про те, як убезпечити дітей від отруєнь хімічними речовинами та ліками.

Що ви не знали про Уляну Супрун (video.rbc.ua)