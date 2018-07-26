"Совсем грустная новость": Супрун развенчала популярный миф о шоколаде

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И.о. министра здравоохранения рассказала правду о пользе сладостей

Конфеты, шоколад и пирожные не помогают мозгу лучше справляться с задачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

"То, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны – это правда. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу", – отметила она.

Супрун уточнила, что тело человека самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Потому пирожные тортики здесь ни при чем

"И совсем печальная новость: избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает. Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовольствие, но в итоге не помогает. Вместо того, делают нас вялыми и сонными", - написала она.

Работу мозга способны "запустить" занятия спортом и ограничения калорий. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), что способствует выживанию нейронов и их взаимодействию, а значит – обучению и памяти.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун рассказала, как избежать отравлений у детей.

Она отметила, что за прошлый год в Украине от отравлений лекарствами, средствами бытовой химии и другими токсичными веществами пострадало почти 6 тысяч детей. И в эту группу входят не только маленькие дети, но подростки старше 14 лет.

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