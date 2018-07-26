"Зовсім сумна новина": Супрун розвінчала популярний міф про шоколад

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В.о. міністра охорони здоров'я розповіла правду про користь солодощів

Цукерки, шоколад і тістечка не допомагають мозку краще справлятися із завданнями. Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"Те, що мозок як джерело енергії може їсти тільки глюкозу або створені печінкою з жирів кетони - це правда. Але це не можна вважати ліцензією на солодощі і жирну їжу", - зазначила вона.

Супрун уточнила, що тіло людини самостійно підтримує постійний рівень глюкози завдяки гормонам. Тому тістечка тортики тут ні при чому

"І зовсім сумна новина: надлишок солодкого швидко вилучається з крові і до нейронів не потрапляє. Тому хоча солодке і жирне дає тимчасове задоволення, але в результаті не допомагає. Замість того, роблять нас млявими і сонними", - написала вона.

Роботу мозку здатні "запустити" заняття спортом і обмеження калорій. Вони сприяють утворенню так званого нейротрофних фактора мозку (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), що сприяє виживанню нейронів і їх взаємодії, а значить - навчання і пам'яті.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун розповіла, як уникнути отруєнь у дітей.

Вона зазначила, що за минулий рік в Україні від отруєнь ліками, засобами побутової хімії та іншими токсичними речовинами постраждало майже 6 тисяч дітей. І в цю групу входять не тільки маленькі діти, але підлітки старше 14 років.

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