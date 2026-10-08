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Люди 08 октября 2026 · 18:05
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Тело Кашпировского после прощания в Москве везут в Украину: названо возможное место захоронения

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Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Тело Кашпировского после прощания в Москве везут в Украину: названо возможное место захоронения

Анатолий Кашпировский (фото: Styler)

Тело Анатолия Кашпировского, много лет жившего и работавшего в России, поддерживая путинский режим, после церемонии прощания в Москве якобы готовят к перевозке в Украину. РосСМИ утверждают, что гроб уже вывезли в направлении украинской границы.

Styler подробнее расскажет о том, что известно о захоронении одного из самых известных экстрасенсов СССР.

Кашпировского могут похоронить в Украине - что известно о перевозке тела

8 октября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания с Анатолием Кашпировским, которого не стало 3 октября в возрасте 87 лет.

Однако после траурного мероприятия погребение в российской столице так и не произошло. По данным рос-медиа, гроб с телом Кашпировского вывезли из Троекуровского кладбища и доставили в ритуальное бюро в Подмосковье. Там его подготовили к дальнейшей транспортировке.

Предварительно, конечным пунктом маршрута должна стать Винница.

Что касается одного из возможных маршрутов, то он проходит через Беларусь и Польшу. Другой вариант - через Армению или Грузию с последующим транзитом через Молдову.

Тело Кашпировского после прощания в Москве везут в Украину: названо возможное место захоронения
Автомобиль, в котором по данным РосСМИ перевозят тело Кашпировского (скриншот)

Он хотел кремации, но семья решила иначе

Самая интересная деталь этой истории состоит в том, что решение о захоронении в Украине не полностью отвечает тому, что сам Кашпировский говорил о жизни. Последняя воля "целителя" была грубо нарушена.

Речь идет о заявлении его племянника Юрия Мамаева, который рассказывал в разговорах с журналистами, что экстрасенс хотел, чтобы после смерти его кремировали. Часть праха он планировал похоронить у могилы матери в Виннице.

По словам Мамаева, Кашпировский связывал это с завершением войны и говорил именно о захоронении части праха, а не о перевозке тела в Украину.

Однако после его смерти семья решила отказаться от кремации.

Почему именно Винница

Винница для Кашпировского была важна не только из-за семейного захоронения.

Он родился в селе Ставница в Хмельницкой области, а медицинское образование получил в Виннице. После окончания института работал в лечебно-физкультурном комплексе Железнодорожной больницы Винницы, а также в местной психиатрической больнице, где, по биографическим данным, проработал 25 лет.

На Центральном кладбище Винницы похоронены и его родители. Там же после гибели в Канаде в 2018 году была похоронена его дочь - Елена.

Сколько может стоить перевозка тела в Украину

Российские медиа также начали подсчитывать, сколько может обойтись международная перевозка гроба.

По предварительным медийным оценкам, общие затраты могут достичь около 2,5 млн рублей.

В расчет включали около 2 тысяч евро за транспортировку, около 500 евро за оформление документов, цинковый вкладыш для гроба и бальзамирование. Для пересечения границ также необходимы документы о смерти, проведенном бальзамировании, отсутствии инфекций, герметизации гроба и транзитных разрешениях.

Что известно о последних днях Кашпировского

Один из самых известных гипнотизеров-телевизионщиков СССР скончался 3 октября в больнице. Его директор Сергей Рудых сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.

В то же время после смерти появились и другие сообщения - о серьезном онкологическом заболевании.

Перед госпитализацией Анатолия СМИ писали, что тот жаловался на сильную боль в животе и пытался лечиться самостоятельно, в том числе с помощью домашних капельниц с антибиотиками. Однако после ухудшения состояния его доставили в больницу, где у него обнаружили опухоль и провели операцию, которую, кстати, опровергал Рудых.

Почему история с погребением имеет особый резонанс в Украине

У истории Кашпировского есть еще один важный контекст. Несмотря на украинское происхождение, значительную часть жизни он провел в России, работал там и был депутатом Госдумы РФ в 1993-1995 годах.

Его позиция по отношению к российским властям также не была нейтральной. В одном из публичных высказываний Кашпировский называл Владимира Путина своим "кумиром" и говорил о нем как об одном из сильнейших правителей в истории. Неоднократно также обращали внимание на его высказывания о Крыме и позиции о войне.

Что касается так называемой "экстрасенсорной деятельности", то в 1990-х Кашпировский перебрался в США, где проводил выступления для русскоязычной аудитории. Впоследствии он вернулся в Россию, а в 2015 году снова начал активно гастролировать там.

В 2024 году Кашпировский возобновил масштабные публичные "исцеления" и до конца жизни не покидал свою практику: проводил сеансы, рассказывал о собственных методиках и использовал для этого не только телевидение, но и онлайн-платформы.

Ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые из-за войны России против Украины отказались от карьеры в РФ .

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