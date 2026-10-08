Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: "Не считаю реформу проваленной"

После истории с обедом в школе Черновцов , где детям подали запеканку, хлеб, целую морковку и чай, снова заговорили о качестве школьного питания. Евгений Клопотенко объяснил, почему, несмотря на такие случаи, не считает реформу провальной.

Что сказал Клопотенко

В интервью "Фокусу" кулинар не стал отрицать, что проблемы с питанием в школах остаются. Однако, по его словам, делать вывод о провале всей реформы из-за одного конкретного обеда - неправильно.

"Я бы не делал вывод о провале всей реформы на основе одного обеда, но и игнорировать такие случаи нельзя", - пояснил он.

По мнению Евгения, если дети получают безвкусную или плохо приготовленную пищу, нужно разбираться не только с последствиями, но и с причиной проблемы в конкретном учебном заведении.

При этом повар поддерживает политику бесплатного питания, которая была введена 1 сентября 2026 для учащихся 1–11(12) классов коммунальных школ по всей Украине. По официальным данным, опубликованным "Урядовим порталом", программа должна охватить около 3 миллионов детей.

Проблемы обновленной реформы

По словам Клопотенко, реформа предполагает гораздо больше, чем просто смену школьного меню. Речь идет также об обновлении норм питания, подходов к закупкам и пищеблокам.

В то же время он признает, что все равно хорошо эти изменения работают не везде. В некоторых школах все же не хватает оборудования или работников, а где-то есть проблемы с организацией работы.

Отдельно Клопотенко обратил внимание на поваров. По его мнению, от них нельзя требовать качественно готовить по новым правилам, если при этом не созданы надлежащие условия труда, нет достаточной учебы и соответствующей оплаты.

"Нельзя требовать нового результата, не дав людям возможности работать по-новому", - сказал он.

Евгений добавил, что его команда также приобщается к переобучению поваров, хотя признал: быстро изменить формируемые годами подходы сложно.

Почему Клопотенко не называет реформу провальной

По словам повара, до начала смен в школах годами использовали старые подходы к приготовлению пищи, а в меню часто преобладали углеводороды. Именно эту систему, по его мнению, и нужно постепенно менять.

Поэтому отдельные неудачные обеды он рассматривает скорее как сигнал о проблемах, которые еще предстоит исправлять, а не как доказательство того, что вся реформа не работает.

"Я не считаю реформу проваленной. Я считаю, что она еще не завершена", - подчеркнул Клопотенко.

Обед, который был подан детям в одной из школ Черновцов (фото: facebook.com/oliynyk.vitali)

Он также отметил, что полномасштабная война усложняет внедрение изменений. В то же время, по его мнению, трудности не перечеркивают уже проделанную работу, а показывают, где требуется большее внимание и ответственность.

Остаётся Клопотенко причастным к реформе школьного питания

Евгений Клопотенко до сих пор остается непосредственно причастным к реформе школьного питания, хотя и не является государственным чиновником или руководителем его внедрения. Его роль связана, прежде всего, с разработкой рецептур, обновлением меню и популяризацией новых принципов питания детей.

Следует также напомнить, что, согласно данным Министерства образования и науки Украины (МОН), в апреле 2024 года именно команда Клопотенко представила обновленный сборник рекомендованных рецептур для учебных заведений, созданный в поддержку Стратегии реформы системы школьного питания. В нем более 600 блюд, а рецептуры разрабатывали совместно с нутрициологами и технологами.

Евгений также остается присутствующим на официальной платформе реформы "Знаїмо" . Там его называют "амбасадором реформы школьного питания" и используют его материалы для обучения работников школьных столовых, в частности, по системе НАССР.

Отдельно Минздрав также отмечает, что технологическая документация на блюда для рекомендованного меню была предоставлена Евгением Клопотенко и командой CultFood. Часть именно этих материалов использовали при формировании меню для учебных заведений.