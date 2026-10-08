UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:55 Люди
Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: "Не считаю реформу проваленной"
15:22 Люди
Вместо шаров - пожарная пена: спасатели Киевщины устроили гендер-пати
14:56 Люди
"Было непросто": Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу "Холостяк"
14:29 Полезное
Как отличить съедобный гриб-зонтик от смертельно ядовитой лепиоты: главные отличия (видео)
13:47 Люди
Пропагандист Никита Михалков заявил, что войну России против Украины "послал Бог"
13:19 Тренды
Культовые сладости 2000-х: вспоминаем "Банановую штучку", "Кузю" и "Южную ночь" (видео)
12:52 Люди
Наталья Карпа рассказала о тяжелом ранении мужа-военного и его операции
12:02 Гороскопы
Водолей, Козерог или Лев: какой знак Зодиака сложнее всего идет на примирение
10:54 Вкусно
Кекс из старого варенья в духовке: простой рецепт, список продуктов и время приготовления
10:11 Полезное
Холодильник работает, а продукты теплые: почему возникает проблема и что советуют в LG и Samsung
Все новости
Главная Люди Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: "Не считаю реформу проваленной"
Люди 08 октября 2026 · 15:55
Add as a preferred source on Google

Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: "Не считаю реформу проваленной"

Повар объяснил, что изменилось в школьном питании и почему реформа до сих пор вызывает дискуссии
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: "Не считаю реформу проваленной"

Евгений Клопотенко (фото: Styler)

После истории с обедом в школе Черновцов, где детям подали запеканку, хлеб, целую морковку и чай, снова заговорили о качестве школьного питания. Евгений Клопотенко объяснил, почему, несмотря на такие случаи, не считает реформу провальной.

Styler рассказывает, что повар назвал главными проблемами школьного питания и почему считает изменения незавершенными.

Что сказал Клопотенко

В интервью "Фокусу" кулинар не стал отрицать, что проблемы с питанием в школах остаются. Однако, по его словам, делать вывод о провале всей реформы из-за одного конкретного обеда - неправильно.

"Я бы не делал вывод о провале всей реформы на основе одного обеда, но и игнорировать такие случаи нельзя", - пояснил он.

По мнению Евгения, если дети получают безвкусную или плохо приготовленную пищу, нужно разбираться не только с последствиями, но и с причиной проблемы в конкретном учебном заведении.

При этом повар поддерживает политику бесплатного питания, которая была введена 1 сентября 2026 для учащихся 1–11(12) классов коммунальных школ по всей Украине. По официальным данным, опубликованным "Урядовим порталом", программа должна охватить около 3 миллионов детей.

Проблемы обновленной реформы

По словам Клопотенко, реформа предполагает гораздо больше, чем просто смену школьного меню. Речь идет также об обновлении норм питания, подходов к закупкам и пищеблокам.

В то же время он признает, что все равно хорошо эти изменения работают не везде. В некоторых школах все же не хватает оборудования или работников, а где-то есть проблемы с организацией работы.

Отдельно Клопотенко обратил внимание на поваров. По его мнению, от них нельзя требовать качественно готовить по новым правилам, если при этом не созданы надлежащие условия труда, нет достаточной учебы и соответствующей оплаты.

"Нельзя требовать нового результата, не дав людям возможности работать по-новому", - сказал он.

Евгений добавил, что его команда также приобщается к переобучению поваров, хотя признал: быстро изменить формируемые годами подходы сложно.

Почему Клопотенко не называет реформу провальной

По словам повара, до начала смен в школах годами использовали старые подходы к приготовлению пищи, а в меню часто преобладали углеводороды. Именно эту систему, по его мнению, и нужно постепенно менять.

Поэтому отдельные неудачные обеды он рассматривает скорее как сигнал о проблемах, которые еще предстоит исправлять, а не как доказательство того, что вся реформа не работает.

"Я не считаю реформу проваленной. Я считаю, что она еще не завершена", - подчеркнул Клопотенко.

Клопотенко оправдал школьные обеды после скандала в Черновцах: &quot;Не считаю реформу проваленной&quot;
Обед, который был подан детям в одной из школ Черновцов (фото: facebook.com/oliynyk.vitali)

Он также отметил, что полномасштабная война усложняет внедрение изменений. В то же время, по его мнению, трудности не перечеркивают уже проделанную работу, а показывают, где требуется большее внимание и ответственность.

Остаётся Клопотенко причастным к реформе школьного питания

Евгений Клопотенко до сих пор остается непосредственно причастным к реформе школьного питания, хотя и не является государственным чиновником или руководителем его внедрения. Его роль связана, прежде всего, с разработкой рецептур, обновлением меню и популяризацией новых принципов питания детей.

Следует также напомнить, что, согласно данным Министерства образования и науки Украины (МОН), в апреле 2024 года именно команда Клопотенко представила обновленный сборник рекомендованных рецептур для учебных заведений, созданный в поддержку Стратегии реформы системы школьного питания. В нем более 600 блюд, а рецептуры разрабатывали совместно с нутрициологами и технологами.

Евгений также остается присутствующим на официальной платформе реформы "Знаїмо" . Там его называют "амбасадором реформы школьного питания" и используют его материалы для обучения работников школьных столовых, в частности, по системе НАССР.

Отдельно Минздрав также отмечает, что технологическая документация на блюда для рекомендованного меню была предоставлена Евгением Клопотенко и командой CultFood. Часть именно этих материалов использовали при формировании меню для учебных заведений.

Ранее мы рассказывали о том, как жена Клопотенко - Екатерина Воскресенская, поделилась одним из самых щемящих моментов из своей свадьбы с поваром.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Не хватает объятий": Тоня Матвиенко трогательно вспомнила маму в годовщину ее смерти Люди "Не хватает объятий": Тоня Матвиенко трогательно вспомнила маму в годовщину ее смерти
Холодильник работает, а продукты теплые: почему возникает проблема и что советуют в LG и Samsung
Холодильник работает, а продукты теплые: почему возникает проблема и что советуют в LG и Samsung Полезное
Собака, Свинья, Коза и Кролик: астролог Споллен назвала счастливчиков 8 октября
Собака, Свинья, Коза и Кролик: астролог Споллен назвала счастливчиков 8 октября Гороскопы
Больше интересного
Можно ли заготавливать дрова самостоятельно в 2026 году: разрешения, запреты и штрафы Можно ли заготавливать дрова самостоятельно в 2026 году: разрешения, запреты и штрафы Остапова Анастасія · 08 октября 2026, 06:28
Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года Остапова Анастасія · 07 октября 2026, 18:12
Под березами соснами или мхом: где искать боровики, маслята и другие грибы в октябре Под березами соснами или мхом: где искать боровики, маслята и другие грибы в октябре Наталия Крижановская · 07 октября 2026, 17:19
Вместо шаров - пожарная пена: спасатели Киевщины устроили гендер-пати Вместо шаров - пожарная пена: спасатели Киевщины устроили гендер-пати Остапова Анастасія · 08 октября 2026, 15:22