Клопотенко виправдав шкільні обіди після скандалу в Чернівцях: "Не вважаю реформу проваленою"

Після історії з обідом у школі Чернівців , де дітям подали запіканку, хліб, цілу морквину та чай, знову заговорили про якість шкільного харчування. Євген Клопотенко пояснив, чому, попри такі випадки, не вважає реформу провальною.

Styler розповідає, що кухар назвав головними проблемами шкільного харчування та чому вважає зміни незавершеними.

Що сказав Клопотенко

В інтерв'ю для видання "Фокус" кулінар не став заперечувати, що проблеми з харчуванням у школах залишаються. Однак, за його словами, робити висновок про провал усієї реформи через один конкретний обід - не є правильним.

"Я б не робив висновок про провал усієї реформи на основі одного обіду, але й ігнорувати такі випадки не можна", - пояснив він.

На думку Євгена, якщо діти отримують несмачну або погано приготовлену їжу, потрібно розбиратися не лише з наслідками, а й із причиною проблеми в конкретному навчальному закладі.

При цьому кухар підтримує політику безоплатного харчування, що було запроваджена 1 вересня 2026 року для учнів 1–11(12) класів комунальних шкіл по всій Україні. За офіційними даними, опублікованими "Урядовим порталом", програма має охопити близько 3 мільйонів дітей.

Проблеми оновленої реформи

За словами Клопотенка, реформа передбачає значно більше, ніж просто зміну шкільного меню. Йдеться також про оновлення норм харчування, підходів до закупівель та харчоблоків.

Водночас він визнає, що однаково добре ці зміни працюють не всюди. У деяких школах все ж бракує обладнання або працівників, а десь є проблеми з організацією роботи.

Окремо Клопотенко звернув увагу на кухарів. На його думку, від них не можна вимагати якісно готувати за новими правилами, якщо при цьому не створені належні умови праці, немає достатнього навчання та відповідної оплати.

"Не можна вимагати нового результату, не давши людям можливості працювати по-новому", - сказав він.

Євген додав, що його команда також долучається до перенавчання кухарів, хоча визнав: швидко змінити підходи, які формувалися роками, складно.

Чому Клопотенко не називає реформу провальною

За словами кухаря, до початку змін у школах роками використовували старі підходи до приготування їжі, а в меню часто переважали вуглеводні страви. Саме цю систему, на його думку, і потрібно було поступово змінювати.

Тому окремі невдалі обіди він розглядає, скоріше, як сигнал про проблеми, які ще потрібно виправляти, а не як доказ того, що вся реформа не працює.

"Я не вважаю реформу проваленою. Я вважаю, що вона ще не завершена", - наголосив Клопотенко.

Шкільний обід, запропонований дітям у Чернівцях (фото: facebook.com/oliynyk.vitali)

Він також зауважив, що повномасштабна війна ускладнює впровадження змін. Водночас, на його думку, труднощі не перекреслюють уже зробленої роботи, а показують, де потрібні більша увага та відповідальність.

Чи залишається Клопотенко дотичним до реформи шкільного харчування

Євген Клопотенко досі залишається безпосередньо дотичним до реформи шкільного харчування, хоча й не є державним посадовцем чи керівником її впровадження. Його роль пов'язана насамперед із розробленням рецептур, оновленням меню та популяризацією нових принципів харчування дітей.

Варто також нагадати, що, зідно з даними Міністерства освіти та науки України (МОН), в квітні 2024 року саме команда Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для закладів освіти, створений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування. У ньому понад 600 страв, а рецептури розробляли спільно з нутриціологами та технологами.

Євген також залишається присутнім на офіційній платформі реформи "Знаїмо". Там його називають "амбасадором реформи шкільного харчування" та використовують його матеріали для навчання працівників шкільних їдалень, зокрема щодо системи НАССР.

Окремо МОЗ зазначає, що технологічна документація на страви для рекомендованого меню була надана Євгеном Клопотенком і командою CultFood. Частину саме цих матеріалів використали під час формування меню для закладів освіти.