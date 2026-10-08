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Главная Полезное Молния на куртке заедает или расходится: что можно исправить самостоятельно
Полезное 08 октября 2026 · 19:01
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Молния на куртке заедает или расходится: что можно исправить самостоятельно

Как освободить подложку, очистить зубцы и распознать износ бегунка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Молния на куртке заедает или расходится: что можно исправить самостоятельно

Замок на куртке (фото: Styler)

Молния на куртке может заедать из-за зажатой ткани или грязи между зубцами. Такие проблемы часто можно устранить дома.

Styler рассказывает, с чего начать проверку и когда следует обратиться к мастеру.

Что проверить сначала

Снимите куртку и положите на ровную поверхность. Осмотрите место, где остановился бегунок - подвижная деталь, соединяющая и разъединяющая зубцы.

Проверьте, не попали в него подкладка или нити, нет ли грязи между зубцами и видимых повреждений застежки.

Обратите внимание и на язычок, за который тянут бегунок. В застежках с автоматической блокировкой его отсутствие может мешать движению даже при целых зубцах, поясняет Zipper Rescue.

Не тяните бегунок силой. Производитель застежек YKK предупреждает, что это может ухудшить заклинивание ткани или нарушить соединение зубцов.

Как освободить подложку

Если бегунок захватил край ткани, медленно двигайте его, одновременно осторожно высвобождая зажатый участок.

  1. Придержите куртку у места замятия, чтобы не растягивать ткань.
  2. Попытайтесь немного подвинуть бегунок назад, в направлении, из которого он пришел.
  3. Постепенно извлеките край подкладки из застежки. Делайте это без резких движений.
  4. Когда ткань высвободится, отведите ее от зубцов и проверьте ход молнии.

Если бегунок не двигается или ткань начинает рваться, прекратите попытки и отнесите куртку в ателье.

Как убрать грязь между зубцами

Пыль, ворс и грязь могут накапливаться между зубцами и мешать движению бегунья. Производитель молний GG Zippers рекомендует аккуратно удалять эти загрязнения мягкой зубной щеткой.

Расстегните доступную часть молнии и почистите зубцы. Удалите ворсинки у бегунка, после чего попытайтесь медленно застегнуть куртку.

Если вы используете специальное средство для очистки молний, следуйте инструкциям на упаковке.

Чем смазать молнию

Перед смазкой проверьте рекомендации изготовителя куртки или застежки, особенно если молния имеет водозащитное покрытие. Используйте только совместимое с ним средство.

Если ткань не застряла, зубцы целые и очищение не помогло, можно попробовать смазку.

YKK Americas советует наносить парафин на зубцы с лицевой и оборотной стороны молнии, а затем несколько раз перемещать бегунок вверх и вниз. Используйте специальное средство для молний по его инструкции.

Наносите средство осторожно, чтобы не запачкать ткань. Если бегунок снова останавливается, не протягивайте его через этот участок силой.

Что делать, если молния расходится

Если бегунок двигается, но зубцы за ним сразу разъединяются, причина может быть в его износе.

Изношенный бегунок следует заменить на совместимый по размеру и типу застежки. Если зубцы и лента целые, менять всю молнию может не понадобиться. Подобрать и установить деталь помогут в ателье.

Почему молния не застегивается снизу

Прежде чем считать застежку неисправной, проверьте, правильно ли соединили ее нижние части.

Опустите бегунок до конца и вставьте нижний штифт второй половины молнии в приемное гнездо. Придерживайте сторону со штифтом и только тогда тяните вверх.

Для молнии с двумя бегунками сначала опустите верхний к нижнему, а штифт вставьте до конца через оба. Неполное вставление может мешать застежке.

Когда требуется замена молнии

Производитель наборов для ремонта застежек Zipper Rescue объясняет, что отсутствующие или поврежденные зубцы часто нуждаются в замене всей молнии. Особенно это касается повреждений у ее нижней части.

Обратитесь в ателье, если:

  • не хватает зубцов или они заметно деформированы;
  • порванная лента, на которой держатся зубцы;
  • сломанный нижний штифт или приемное гнездо;
  • после очищения бегунок до сих пор застревает в одном месте.

Смазка не восстанавливает сломанные детали. Мастер проверит, достаточно ли заменить бегунок, нужно ли ушивать новую застежку.

Раньше мы рассказывали, как стирать куртку, чтобы не сбился наполнитель.

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