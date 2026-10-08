Блискавка на куртці заїдає або розходиться: що можна виправити самостійно

Блискавка на куртці може заїдати через затиснуту тканину або бруд між зубцями. Такі проблеми часто можна усунути вдома.

Styler розповідає, з чого почати перевірку та коли варто звернутися до майстра.

Що перевірити спочатку

Зніміть куртку та покладіть її на рівну поверхню. Огляньте місце, де зупинився бігунок - рухома деталь, яка з’єднує та роз’єднує зубці.

Перевірте, чи не потрапили в нього підкладка або нитки, чи немає бруду між зубцями та видимих пошкоджень застібки.

Зверніть увагу й на язичок, за який тягнуть бігунок. У застібках з автоматичним блокуванням його відсутність може заважати руху навіть за цілих зубців, пояснює Zipper Rescue .

Не тягніть бігунок силою. Виробник застібок YKK попереджає, що це може погіршити заклинювання тканини або порушити з’єднання зубців.

Як звільнити підкладку

Якщо бігунок захопив край тканини, повільно рухайте його, одночасно обережно вивільняючи затиснуту ділянку.

Притримайте куртку біля місця застрягання, щоб не розтягувати тканину. Спробуйте трохи посунути бігунок назад, у напрямку, з якого він прийшов. Поступово витягніть край підкладки із застібки. Робіть це без різких рухів. Коли тканина звільниться, відведіть її від зубців і перевірте хід блискавки.

Якщо бігунок не рухається або тканина починає рватися, припиніть спроби та віднесіть куртку в ательє.

Як прибрати бруд між зубцями

Пил, ворс і бруд можуть накопичуватися між зубцями та заважати руху бігунка. Виробник блискавок GG Zippers рекомендує обережно видаляти ці забруднення м’якою зубною щіткою.

Розстебніть доступну частину блискавки й почистьте зубці. Видаліть ворсинки біля бігунка, після чого спробуйте повільно застебнути куртку.

Якщо використовуєте спеціальний засіб для очищення блискавок, дотримуйтеся інструкції на упаковці.

Чим змастити блискавку

Перед змащенням перевірте рекомендації виробника куртки або застібки, особливо якщо блискавка має водозахисне покриття. Використовуйте лише сумісний із нею засіб.

Якщо тканина не застрягла, зубці цілі й очищення не допомогло, можна спробувати змащення.

YKK Americas радить наносити парафін на зубці з лицьового та зворотного боку блискавки, а потім кілька разів переміщувати бігунок угору й униз. Спеціальний засіб для блискавок використовуйте за його інструкцією.

Наносьте засіб обережно, аби не забруднити тканину. Якщо бігунок знову зупиняється, не протягуйте його через цю ділянку силою.

Що робити, якщо блискавка розходиться

Якщо бігунок рухається, але зубці за ним одразу роз’єднуються, причина може бути в його зношенні.

Зношений бігунок варто замінити на сумісний за розміром і типом застібки. Якщо зубці та стрічка цілі, міняти всю блискавку може не знадобитися. Підібрати та встановити деталь допоможуть в ательє.

Чому блискавка не застібається знизу

Перш ніж вважати застібку несправною, перевірте, чи правильно з’єднали її нижні частини.

Опустіть бігунок до кінця та повністю вставте нижній штифт другої половини блискавки в приймальне гніздо. Притримуйте сторону зі штифтом і лише тоді тягніть бігунок угору.

Для блискавки з двома бігунками спочатку опустіть верхній до нижнього, а штифт вставте до кінця через обидва. Неповне вставлення може заважати застібанню.

Коли потрібна заміна блискавки

Виробник наборів для ремонту застібок Zipper Rescue пояснює, що відсутні або пошкоджені зубці часто потребують заміни всієї блискавки. Особливо це стосується пошкоджень біля її нижньої частини.

Зверніться в ательє, якщо:

бракує зубців або вони помітно деформовані;

порвана стрічка, на якій тримаються зубці;

зламаний нижній штифт чи приймальне гніздо;

після очищення бігунок досі застрягає в одному місці.

Змащення не відновлює зламані деталі. Майстер перевірить, чи достатньо замінити бігунок, чи потрібно вшивати нову застібку.