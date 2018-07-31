"На 50% жить дольше": Супрун раскрыла секрет долголетия

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Общение с друзьями помогает продлить жизнь

Дружба положительно сказывается на здоровье людей и способна продлевать жизнь. Об это заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Она отметила, что дружеские контакты увеличивают вероятность прожить дольше на 50%, а вот отсутствие друзей негативно влияет на здоровье.

"Дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения. Зато исследования говорят, что для одиноких людей риск преждевременной смерти повышен и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - написала Супрун.

Она добавила, что общение с друзьями – это эффективное обезболивающее средство. Кроме того, близкие люди могут быть хорошими "антидепрессантами".

"Друзья - эффективное обезболивающее средство. Люди с большим социальным кругом имеют высшее толерантность к боли, чем те, у кого меньше друзей. Ученые объясняют этот эффект выбросом мощной дозы эндорфинов - гормона счастья, что выпускает наш мозг во время общения с близкими друзьями. В этом случае эндорфины срабатывают как природный болеутоляющее средство и стимулируют удовольствие", - подытожила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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