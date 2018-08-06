"Небезпечно для життя": Супрун розвіяла міфи про гомеопатію

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун вважає гомеопатію небезпечною для здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла поширені міфи про гомеопатію. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

В. о. міністра вирішила розвіяти міф, в який вірять тисячі людей - про дієвість гомеопатії та лікування хвороби гомеопатичними препаратами. Супрун стверджує, що жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють.

Гомеопатія - вид альтернативної медицини, що пропонує використання сильно розведених препаратів, що, ймовірно, викликають у здорових людей симптоми, схожі на хворобу пацієнта.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Найчастіше лікують застуду, мігрень чи депресією. Проте найстрашніше те, що віра в силу гомеопатії спонукає людей з тяжкими хворобами також використовувати її для лікування. Як у випадках з серйозними хронічними захворюваннями чи онкологією", - відзначає Уляна.

Вона попереджає українців, що відмовлятись від дієвого та доказового лікування за наявності серйозних захворювань - небезпечно для життя.

"У цьому випадку час - безцінний. Підтвердженням цьому є останні наукові дослідження", - пише глава МОЗ.

За її словами, відмова від доказового лікування на користь альтернативних методів має навіть летальні наслідки.

Скріншот поста: facebook.com/ulanasuprun

"Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, що лікувались гомеопатією, вмирали з вдвічі більшою ймовірністю ніж ті, що не приймали такі ліки взагалі. Як пояснюють науковці, це відбувається, бо пацієнти, що вирішують на користь альтернативних методів, відмовляються від прийому справді діючої терапії. Або ж звертаються за допомогою значно пізніше", - розповідає Супрун.

Уляна дивується, що що популярність гомеопатії дуже стійка в Україні, і це, на її думку, є дуже небезпечно.

"При тому, що зараз ми живемо в час, коли дослідження в галузі медицини досягли неймовірних результатів та не стоять на місці. Поряд з цим існує феномен гомеопатії - методу, що не лікує, але прибутки від продажу якого, вимірюються мільярдами доларів щорічно", - відзначає глава МОЗ.

Супрун підкреслила, що МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків.

"Проте ніхто не може вберегти всіх пацієнтів від неправильного вибору, крім них самих. Довіряйте тільки тим засобам лікування, які довели свою ефективність", - підсумувала вона.

Скріншот поста: facebook.com/ulanasuprun

Раніше Уляна Супрун розповіла українцям, чим небезпечна надмірна вага і які є ефективні методи для підтримання її в нормі, а також про шкідливість шаурми.

Ще Супрун розповідала про важливість грудного вигодовування немовлят.

Що ви не знали про Уляну Супрун