"Сохраните этот список": Супрун рассказала, какие анализы должны быть бесплатными

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

По ее словам, есть целый перечень бесплатных услуг

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, какие анализы и услуги должны быть в поликлиниках бесплатными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром, являются бесплатными для пациента и оплачиваются из государственного бюджета.

"Сохраните себе этот список – это полный перечень медицинского обслуживания, на которое вы имеете право в каждом медучреждении, которое предоставляет первичную медицинскую помощь и финансируется за государственные средства", - написала она.

Пациенты имеют право на анализы и базовые исследования, которые перечислены в инфографике.

Инфографика (facebook.com/ulanasuprun)

"Каждый из этих анализов можно пройти по назначению вашего семейного врача, терапевта или педиатра в учреждении здравоохранения, где он ведет прием. Другие исследования и анализы при необходимости выполняются по направлению вашего врача в поликлиниках или больницах", - подчеркнула Супрун.

Если же в медучреждении отказывают в предоставлении услуг или требуют деньги, тогда следует:

Узнать, работает ли с Национальной службой здоровья Украины (можно узнать на официальном сайте Службы - http://nszu.gov.ua/index-7.html).

Если медучреждение имеет договор с НСЗУ, обращаться с жалобой в Правительственную горячую линию - 15-45. С осени в Нацслужбы здоровья заработает собственный контактный центр, куда можно будет обратиться.

Если медучреждение еще не подписало договор с НСЗУ, обратиться с жалобой к главному врачу и (или) в местный департамент или отдел здравоохранения.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Супрун раскрыла секрет долголетия.

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"Дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения. Зато исследования говорят, что для одиноких людей риск преждевременной смерти повышен и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - написала Супрун.

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