"Сохраните этот список": Супрун рассказала, какие анализы должны быть бесплатными

По ее словам, есть целый перечень бесплатных услуг
И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, какие анализы и услуги должны быть в поликлиниках бесплатными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром, являются бесплатными для пациента и оплачиваются из государственного бюджета.
"Сохраните себе этот список – это полный перечень медицинского обслуживания, на которое вы имеете право в каждом медучреждении, которое предоставляет первичную медицинскую помощь и финансируется за государственные средства", - написала она.
Пациенты имеют право на анализы и базовые исследования, которые перечислены в инфографике.
Инфографика (facebook.com/ulanasuprun)
"Каждый из этих анализов можно пройти по назначению вашего семейного врача, терапевта или педиатра в учреждении здравоохранения, где он ведет прием. Другие исследования и анализы при необходимости выполняются по направлению вашего врача в поликлиниках или больницах", - подчеркнула Супрун.
Если же в медучреждении отказывают в предоставлении услуг или требуют деньги, тогда следует:
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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