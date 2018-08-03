"Збережіть цей список": Супрун розповіла, які аналізи повинні бути безкоштовними

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

За її словами, є цілий перелік безкоштовних послуг

И. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, які аналізи і послуги повинні бути в поліклініках безкоштовними. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що всі послуги первинної допомоги, що надаються сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, є безкоштовними для пацієнта і оплачуються з державного бюджету.

"Збережіть собі цей список – це повний перелік медичного обслуговування, на яке ви маєте право в кожному закладі, що надає первинну медичну допомогу та фінансується за державні кошти", - написала вона.

Пацієнти мають право на аналізи і базові дослідження, які перераховані в інфографіці.

Інфографіка (facebook.com/ulanasuprun)

"Кожен з цих аналізів можна пройти за призначенням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в установі охорони здоров'я, де він веде прийом. Інші дослідження і аналізи при необхідності виконуються за напрямом вашого лікаря в поліклініках або лікарнях", - підкреслила Супрун.

Якщо ж у медзакладі відмовляють у наданні послуг або вимагають гроші, тоді слід:

Дізнатися, чи працює з Національною службою здоров'я України (можна дізнатися на офіційному сайті Служби - http://nszu.gov.ua/index-7.html).

Якщо медзаклад має договір з НСЗУ, звертатися з скаргою на Урядову гарячу лінію - 15-45. З осені в Нацслужбы здоров'я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися.

Якщо медзаклад ще не підписало договір з НСЗУ, звернутися зі скаргою до головного лікаря і (або) у місцевий департамент або відділ охорони здоров'я.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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