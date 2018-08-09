"Индекс массы тела": Супрун рассказала об опасности жировых отложений на талии

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Супрун указала, что существует услуга измерения окружности талии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, почему важно измерять окружность талии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун отметила, что услуга измерения окружности талии, хоть и вызывает бурную реакцию пациентов, но является важной для отслеживания здоровья организма.

"Это действительно может звучать забавно, если не до конца понимать, почему эта услуга важна. Конечно, все мы привыкли обращать внимание на цифру, что показывают весы. Это важно, однако через индивидуальные особенности тела, как количество мышечной массы в организме, не всегда ваш общий вес является точным индикатором", - рассказала глава Минздрава.

И. о. министра рассказала, как правильно определить соотношение массы тела и роста, а также обратила внимание, что важно знать, где именно накапливаются жировые ткани.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Для этого используют также индекс массы тела, который является соотношением веса и роста. Он является стандартным показателем с четким распределением, который показывает к какой весовой категории вы относитесь. Впрочем, он также имеет свои недостатки. Например, индекс показывает общий объем жира в организме, не учитывая то, как именно жировая ткань распределяется. И хоть избыток жира уже является негативным индикатором, важным является факт, где именно он накапливается", - пишет Уляна.

Она предупредила, что самый опасный - абдоминальный жир, который накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Он может окружать жизненно необходимые органы, такие как кишечник, поджелудочную железу и печень, и нарушать их функцию.

"Что большая доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака", - отметила глава Минздрава.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

По ее словам, измерение окружности талии - наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира. Уляна также привела цифры опасного обьема окружности талии.

"По ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см, а для женщин - 80 см, означают наличие повышенного риска появления серьезных болезней. 102 см и 88 см соответственно - чрезвычайно высокий риск", - предупредила Супрун.

Также определить повышенные риски для здоровья из-за избыточного веса можно, зная соотношение окружности талии к объему бедер.

"Чтобы получить этот коэффициент, нужно измерить эти показатели в сантиметрах и поделить между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин - 0,85", - рассказала и. о. министра.

Супрун призвала украинцев следить за своим весом, быть активными и питаться полноценно, ведь это наиболее эффективные инструменты для поддержания здорового веса.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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