"Тримати мозок в тонусі": Супрун закликала постійно займатися розумовою діяльністю

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун вважає, що чим старше ми стаємо, тим важливіше тримати мозок в тонусі

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців постійно "навантажувати мозок" і займатися розумовою діяльністю. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун зазначила, що розумове навантаження стимулює мозок та допомагає покращувати мислення, пам‘ять та швидкість реакції.

"Крім того, регулярна розумова діяльність допомагає зміцнити нейронні мережі та сповільнює їх ослаблення в процесі старіння. Комбінація фізичного та розумового навантаження посилює так званий когнітивний резерв мозку (наші можливості), і тим самим стає на заваді деменції", - говорить Уляна.

Глава МОЗ звернула увагу на важливість розумової діяльності для пенсіонерів.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Є багато можливостей, що дозволяють підтримувати когнітивні навички для літніх людей. Читання, гра на музичному інструменті, настільні ігри та навіть звичайне спілкування. Онлайн-курси - ще один чудовий інструмент!" – пише в. о. міністра.

Супрун навела приклад, коли літній чоловік Володимир після двох інфарктів та інших захворювань зумів пройти онлайн-курси.

"Історія пана Володимира захоплює. Йому 80 років. Він пережив два інфаркти, онкозахворювання та має проблеми з щитовидною залозою. Але все це не завадило йому завершити вже 10(!) онлайн-курсів. Це один з позитивних прикладів, як можна покращувати своє здоров‘я та самопочуття. Адже, наш мозок потребує тренування, так само, як і тіло", - вважає Уляна і додає, що чим старше ми стаємо, тим важливіше тримати мозок в тонусі.

Глава МОЗ закликала поділитися цією інформацією зі своїми бабусями та дідусями і пам'ятати, що здоров’я підтримують не лише лікарі та ліки.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун Супрун розповіла про небезпеку жирових відкладень на талії.

Також вона попередила, чим небезпечна надмірна вага.

Ще ми писали, що Супрун повідомила, які аналізи повинні бути безкоштовними.

Що ви не знали про Уляну Супрун