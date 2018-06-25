Не ходить в аптеку со списком: как пациенту требовать бесплатные лекарства в стационаре

Каждый четвертый пациент в Украине отказывался ложиться в больницу из-за нехватки средств на лечение

По данным исследования "Индекс Здоровья. Украина", в 2017-м каждый пациент во время лечения в стационаре потратил в среднем 2,468 грн. Эта сумма составила около 52,5% семейного дохода и была для семьи значительным финансовым бременем.

Исследование также показало, что каждый четвертый пациент вообще отказывался ложиться в больницу из-за нехватки средств на лечение. Около 60% опрошенных сказали, что имели проблемы с оплатой лекарств в стационаре.

Недавно появился гарантированный государством список лекарств, которые должны уменьшить финансовое бремя на лечение в стационаре и сделать лекарства более доступными.

Имеем право требовать лекарства из списка бесплатно

Недавно на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что теперь в Украине появилась возможность получать ряд лекарств в стационаре бесплатно.

"Знаете ли вы и ваши близкие, что не должны платить за все лекарства, которые вам выписывают во время лечения на стационаре? В стране действует Национальный перечень лекарственных средств - список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. ВНацперечень входит ограниченное количество препаратов - а именно 427 действующих веществ от наиболее распространенных болезней и состояний. Это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, которых зачастую нуждаются украинцы - в полном объеме и до конца курса лечения", - написала Ульяна Супрун.

Фото: Как узнать, есть ли нужные вам лекарства в Нацперечне (moz.gov.ru)

Недавно в Минздраве презентовали также мобильное приложение, которое имеет название "Лекарства Контроль". Он будет помогать пациентам проверять, есть ли в той или иной больнице Украины в наличии лекарства, которые гарантированы государством бесплатно.

Кроме того, приложение помогает узнать все подробности про нужные лекарства сразу возле аптечного окошка или в кабинете врача.

Также в приложении можно проверить, входят ли необходимые человеку препараты в программу "Доступные лекарства". В приложении также можно найти более дешевые, но не менее эффективные аналоги препаратов, прочитать официальные инструкции и оценить лекарства визуально, защитив себя от подделки.

Куда жаловаться, если в больнице отказались предоставлять препарат?

Заместитель и.о. министра Роман Илык заверил, что каждый врач в больнице знает, что именно есть в коротком списке лекарств, которыми он сможет лечить пациента, и человек имеет полное право требовать от больницы обеспечить ее лекарствами из списка бесплатно.

Если пациенту отказали предоставить такие лекарства, то он имеет право пожаловаться на это в и в больницу, и в Минздраве.

Фото: В ближайшее время заканчивают подготовку электронной жалобы на случай, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень (pixabay.com)

"Наша поддержка внедрения Нацпереліку будет продолжаться: в частности, планируем в ближайшее время закончить разработку автоматизированной электронной жалобой в случае, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень. Эта жалоба будет направлена главному врачу учреждения и местному департаменту здравоохранения с копией в Минздрав, и позволит с минимумом усилий защитить свое право на бесплатное лечение. Сейчас этот образец жалобы можно скачать на сайте "Нацперечень" и Лекарства Контроль, а также – в самом приложении, - рассказала Виктория Тимошевская, директор Программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение".

Когда начнут получать бесплатные лекарства?

Нацперечень утвердили 1 января 2018 года. Во многих лечебных заведениях пациенты уже получают такие лекарства.

Постановлением Кабинета Министров с 1 сентября Нацперечень утвержден к использованию для обязательного обеспечения пациентов Украины на госпитальном этапе.

Поэтому уже через несколько месяцев пациенты почувствуют на практике, что такие лекарства стали выделять, уверяют в Минздраве.

Фото: Примерно через месяц-два пациенты ощутят действие Нацперечня на практике (pixabay.com)

"Прежде всего мы основывались на уже готовом перечне ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - ред.). Мы взяли за основу лекарства, которые считаются основными и жизненно важными. Это то, что должно быть в любой стране при основных заболеваниях, в том числе - и при социально значимых, - комментирует для Styler Александра Олещук, председатель Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств.

По ее словам, меняется философия получения пациентами лекарств: если раньше практически никто не гарантировал определенного списка препаратов, которые могут получить в больницах, то теперь такие гарантии есть.

"Да, конечно, есть случаи, когда бесплатно пациенту в стационаре могут предоставить какой-то один препарат, а у пациента на него аллергия. Но это не означает, что всей Украине такой препарат не подходит. Есть процедура, когда в регионах можно закупать некоторые лекарства параллельно, поэтому введение гарантированного списка препаратов другие закупки никоим образом не ограничивает", - добавляет она.

Видео: Что вы не знали об Ульяне Супрун (video.rbc.ua)

Напомним, в Украине уже более 9 млн человек подписали декларации с врачами.